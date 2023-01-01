Яркий фотомаркет | Гарантия и Сервис

Что делать, если купленная техника не работает?

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку в нашем магазине. Надеемся, что использование купленной техники доставит Вам удовольствие! Мы всегда рады помочь Вам в приобретении новых высококачественных и современных изделий. Покупая технику в нашем магазине Вы приобретаете абсолютно новую технику с гарантией.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, иногда это может сэкономить значительную часть Вашего времени.

Если Вы всё же уверены в поломке, вам необходимо взять заполненный гарантийный талон производителя, а также документы, подтверждающие покупку (чек/расходная накладная) и обратиться в один из фирменный сервисных центров, адреса которых указаны ниже. В зависимости от степени повреждения ваш товар будет отремонтирован, либо вам будет выдано заключение о невозможности ремонта. С этим заключением Вам нужно будет подъехать в тот магазин, в котором вы купили технику или обратиться через форму обратной связи на сайте, если приобрели товар в интернет-магазине «Яркий фотомаркет» yarkiy.ru. В случае обращения за гарантийным обслуживанием напрямую в сервис-центр производителя мы не отвечаем по обязательствам сервис-центра (в том числе по срокам и качеству исполнения обязательств).

Если у Вас имеется гарантийный талон торговой сети «Яркий Мир»/«Яркий фотомаркет», то Вам следует обращаться в тот магазин сети, где была сделана покупка. Обращаем Ваше внимание на то, что согласно закону о защите прав потребителей и другим нормативным актам, которые регулируют гарантийные вопросы, гарантия не распространяется на неисправности, вызванные следующими причинами:

Механическими повреждениями, попаданием внутрь жидкости, насекомых, пыли и других посторонних предметов;

Неправильным питанием электросети;

Неправильной транспортировкой;

Неправильным подключение аппаратуры;

Ударом молнии, затоплением или другими стихийными бедствиями;

Эксплуатацией изделия с нарушением Инструкции по эксплуатации.

Гарантия не распространяется на случаи несовместимости приобретенного оборудования и оборудования покупателя. Мы отвечаем только за корректную работу каждой из товарных позиций в отдельности. Компания не несет ответственность за сохранность данных на цифровых носителях, подлежащих ремонту или замене по гарантии.

В соответствии с законом о защите прав потребителей и постановлением Правительства Российской Федерации №55 от 19 января 1998 г. «Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (с изменениями на 20 октября 1998 года) продавец не обязан принимать обратно исправную технику, если оно по каким-либо причинам не подошло покупателю.

При покупке товара в нашем магазине Вам обязаны проверить комплектность поставки товара в Вашем присутствии и правильно заполнить гарантийный талон. Гарантийный талон без печати продавца недействителен. В случае утери гарантийного талона факт приобретения товара необходимо будет доказывать дополнительно.

Мы искренне надеемся, что купленная у нас техника прослужит Вам долго и не доставит гарантийных проблем, если всё же Вам придется обратиться к нам по поводу ремонта, мы сделаем всё возможное, что бы как можно быстрее устранить неисправность.