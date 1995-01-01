Яркий фотомаркет | Гарантия и Сервис





Гарантия на фототехнику в компании "Яркий фотомаркет"

Покупая технику у нас, вы получаете не только надёжность, но и уверенность: в любой ситуации вы не останетесь один на один с проблемой.

Мы единственный в России официальный мультибрендовый сервисный центр, который обслуживает Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Tamron, Olympus и Sigma.

Наши специалисты работают только с оригинальными запчастями, а значит — никакого компромисса в качестве.





Новая техника



Фотокамеры и Видеокамеры* — 1+1 год гарантии

Первый год — полный сервис и гарантийное обслуживание.

Второй год — ремонт заводских дефектов (без возврата и замены).



Объективы** — 2 года гарантии



Б/у техника



Состояние Like new — 6 месяцев гарантии

Остальная б/у техника — 90 дней гарантии





Что включает гарантия:

- Диагностика и ремонт

- Обслуживание в официальном сертифицированном центре

- Только оригинальные детали

- Профессиональная поддержка и консультации

Если вы цените честный сервис, прозрачные условия и профессиональный подход — добро пожаловать в "Яркий фотомаркет".



* Все новые фото и видеокамеры всех брендов, за исключением:

- всех пленочных камер,

- камер моментальной печати (Fujifilm, Leica, Lomo, Polaroid и тд)

- цифровых камер и принтеров ​Instaх.

- брендов Leica и Hasselblad.



** Полноценная гарантия на все объективы всех брендов, за исключением:

- брендов Leica и Hasselblad.​









Адреса сервисных центров

Canon, Nikon, Tamron, Fujifilm, Olympus, Sony (Гарантийное и постгарантийное обслуживание)

Фотоцентр FOTO-ONE авторизован компаниями Nikon, Canon, Fujifilm, Tamron, Olympus, Sony и выполняет ремонт фотоаппаратов, видеокамер и объективов.

Адрес сайта сервисного центра Foto-one: https://spb.service.foto-one.com/​

Адрес почты: service@foto-one.com



г. Санкт-Петербург



Адрес:

Санкт-Петербург, Большая Монетная, д. 16

Телефон:

+7 (812) 324-33-09

Часы работы:

с 9:00 до 21:00







г. Москва

Адрес:

Фотоцентр Foto-one

Москва, Бумажный проезд, дом 14, стр. 2

Телефон:

+7 (495) 106-00-44

График работы:

с 10:00 до 22:00

Canon, Nikon, Leica, Tamron, Fujifilm, Olympus, Sony, Sigma (Постгарантийное обслуживание)

Приёмные пункты во всех магазинах «Яркий фотомаркет», кроме магазинов в ГМ «О’кей».

Адреса магазинов и график работы:

https://www.yarkiy.ru/pickup_points

Телефон:

8-800-555-01-02





Canon (Гарантийное обслуживание)

Приёмные пункты магазинах «Яркий фотомаркет»

г. Москва

Адрес:

Фотоцентр Foto-one

Москва, Бумажный проезд, дом 14, стр. 2

Телефон:

+7 (495) 106-00-44

График работы:

с 10:00 до 22:00

Адрес:

Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1

Телефон:

+7 (495) 324-33-00

График работы:

с 9:00 до 21:00

Адрес:

Москва, ул. Красная Пресня, д. 32

Телефон:

+7 (495) 032-32-42

График работы:

с 9:00 до 21:00

Адрес:

Москва, Красная площадь, дом 3, «ГУМ»

Телефон:

+7 (495) 324-03-33

График работы:

с 10:00 до 22:00





г. Санкт-Петербург

Адрес:

ул. Некрасова, 1

Телефон:

+7 (812) 604-77-71

Адрес:

Московский просп., 163

Телефон:

+7 (812) 604-55-53

Адрес:

Просвещения просп., 72

Телефон:

+7 (812) 605-77-72

Адрес:

Большевиков просп., 8

Телефон:

+7 (812) 605-77-70

Адрес:

В.О. 7-я линия, 32

Телефон:

+7 (812) 604-77-72





Часы работы:

с 9:00 до 21:00





Godox, Falcon Eyes (Гарантийное и постгарантийное обслуживание)

г. Санкт-Петербург



Магазин "Галилей", г. Санкт-Петербург, ул. Новороссийская 53 Б

Тел.: 8 (812) 233-49-05

понедельник — пятница с 11:00 до 19:00

суббота с 11:00 до 18:00

​



г. Москва

Салон "Вебер", г. Москва, Остаповский проезд, д.5, строение 4, подъезд 3, вывеска VEBER

Тел.: 8 (495) 989-45-89 доб.110

понедельник — пятница с 10:00 до 18:00

суббота, воскресенье - выходные дни





Panasonic (Гарантийное и постгарантийное обслуживание)

Адрес:

ул. Калинина, 13, офис 11

Телефон:

+7 (812) 441-23-00

Часы работы:

Пн-чт 11:00-19:00, пт 11:00-18:00





Pentax / Ricoh (Гарантийное и постгарантийное обслуживание)

Адрес:

«Готовые решения», сервисный центр Невский пр., 88 (вход в арку)

Телефон:

+7 (812) 336-65-07

Часы работы:

Пн-пт 10:00-20:00, сб-вс 11:00-20:00











