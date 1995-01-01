Яркий фотомаркет | Гарантия и Сервис
Гарантия на фототехнику в компании "Яркий фотомаркет"
Покупая технику у нас, вы получаете не только надёжность, но и уверенность: в любой ситуации вы не останетесь один на один с проблемой.
Мы единственный в России официальный мультибрендовый сервисный центр, который обслуживает Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Tamron, Olympus и Sigma.
Наши специалисты работают только с оригинальными запчастями, а значит — никакого компромисса в качестве.
Новая техника
Фотокамеры и Видеокамеры* — 1+1 год гарантии
Первый год — полный сервис и гарантийное обслуживание.
Второй год — ремонт заводских дефектов (без возврата и замены).
Объективы** — 2 года гарантии
Б/у техника
Состояние Like new — 6 месяцев гарантии
Остальная б/у техника — 90 дней гарантии
Что включает гарантия:
- Диагностика и ремонт
- Обслуживание в официальном сертифицированном центре
- Только оригинальные детали
- Профессиональная поддержка и консультации
Если вы цените честный сервис, прозрачные условия и профессиональный подход — добро пожаловать в "Яркий фотомаркет".
* Все новые фото и видеокамеры всех брендов, за исключением:
- всех пленочных камер,
- камер моментальной печати (Fujifilm, Leica, Lomo, Polaroid и тд)
- цифровых камер и принтеров Instaх.
- брендов Leica и Hasselblad.
** Полноценная гарантия на все объективы всех брендов, за исключением:
- брендов Leica и Hasselblad.
Адреса сервисных центров
Canon, Nikon, Tamron, Fujifilm, Olympus, Sony (Гарантийное и постгарантийное обслуживание)
Фотоцентр FOTO-ONE авторизован компаниями Nikon, Canon, Fujifilm, Tamron, Olympus, Sony и выполняет ремонт фотоаппаратов, видеокамер и объективов.
Адрес сайта сервисного центра Foto-one: https://spb.service.foto-one.com/
Адрес почты: service@foto-one.com
г. Санкт-Петербург
Адрес:
Санкт-Петербург, Большая Монетная, д. 16
Телефон:
Часы работы:
с 9:00 до 21:00
г. Москва
Адрес:
Фотоцентр Foto-one
Москва, Бумажный проезд, дом 14, стр. 2
Телефон:
+7 (495) 106-00-44
График работы:
с 10:00 до 22:00
Canon, Nikon, Leica, Tamron, Fujifilm, Olympus, Sony, Sigma (Постгарантийное обслуживание)
Приёмные пункты во всех магазинах «Яркий фотомаркет», кроме магазинов в ГМ «О’кей».
Адреса магазинов и график работы:
https://www.yarkiy.ru/pickup_points
Телефон:
Canon (Гарантийное обслуживание)
Приёмные пункты магазинах «Яркий фотомаркет»
г. Москва
Адрес:
Фотоцентр Foto-one
Москва, Бумажный проезд, дом 14, стр. 2
Телефон:
График работы:
с 10:00 до 22:00
Адрес:
Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1
Телефон:
График работы:
с 9:00 до 21:00
Адрес:
Москва, ул. Красная Пресня, д. 32
Телефон:
График работы:
с 9:00 до 21:00
Адрес:
Москва, Красная площадь, дом 3, «ГУМ»
Телефон:
График работы:
с 10:00 до 22:00
г. Санкт-Петербург
Адрес:
ул. Некрасова, 1
Телефон:
Адрес:
Московский просп., 163
Телефон:
Адрес:
Просвещения просп., 72
Телефон:
Адрес:
Большевиков просп., 8
Телефон:
Адрес:
В.О. 7-я линия, 32
Телефон:
Часы работы:
с 9:00 до 21:00
Godox, Falcon Eyes (Гарантийное и постгарантийное обслуживание)
г. Санкт-Петербург
Магазин "Галилей", г. Санкт-Петербург, ул. Новороссийская 53 Б
Тел.: 8 (812) 233-49-05
понедельник — пятница с 11:00 до 19:00
суббота с 11:00 до 18:00
г. Москва
Салон "Вебер", г. Москва, Остаповский проезд, д.5, строение 4, подъезд 3, вывеска VEBER
Тел.: 8 (495) 989-45-89 доб.110
понедельник — пятница с 10:00 до 18:00
суббота, воскресенье - выходные дни
Panasonic (Гарантийное и постгарантийное обслуживание)
Адрес:
ул. Калинина, 13, офис 11
Телефон:
Часы работы:
Пн-чт 11:00-19:00, пт 11:00-18:00
Pentax / Ricoh (Гарантийное и постгарантийное обслуживание)
Адрес:
«Готовые решения», сервисный центр Невский пр., 88 (вход в арку)
Телефон:
Часы работы:
Пн-пт 10:00-20:00, сб-вс 11:00-20:00