Держатель JOBY GripTight Mount PRO Tablet позволяет зафиксировать любой планшет с диагональю экрана от 7 до 10 дюймов (ширина устройства от 128 до 192 мм). Это универсальное крепление, которое может использоваться с портретной и с пейзажной ориентацией, а также с наклоном до 150°. Держатель крепится с помощью стандартного штативного винта 1/4". Его можно использовать для съемки на мобильные устройства, для записи звука, для крепления мобильных устройств в дополнительные гнезда штативов, на крепления-присоски, струбцины и так далее. GripTight Mount PRO сделано прочно и надежно: АБС пластик усилен стальными направляющими.