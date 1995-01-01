Держатель JOBY GripTight Mount PRO Tablet позволяет зафиксировать любой планшет с диагональю экрана от 7 до 10 дюймов (ширина устройства от 128 до 192 мм). Это универсальное крепление, которое может использоваться с портретной и с пейзажной ориентацией, а также с наклоном до 150°. Держатель крепится с помощью стандартного штативного винта 1/4". Его можно использовать для съемки на мобильные устройства, для записи звука, для крепления мобильных устройств в дополнительные гнезда штативов, на крепления-присоски, струбцины и так далее. GripTight Mount PRO сделано прочно и надежно: АБС пластик усилен стальными направляющими.

Характеристики:

Размеры: 7.5 х 5.5 х 13.7 см

Вес: 145 г

Совместимые устройства: с шириной корпуса 128 - 191 мм.

Крепление: резьба 1/4"-20

Материалы: АБС пластик, нержавеющая сталь, ТПЭ (термопластичные эластомеры).