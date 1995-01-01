Многофункциональный штатив JOBY Telepod 325 может использоваться в качестве небольшого (настольного) штатива, рукоятки для лучшего захвата камеры или монопода для селфи. Данная версия предназначена для камер весом до 325 г: компактные камеры, экшен- или VR (360°) камеры. Для смартфонов советуем обратить внимание на TelePod Mobile, который идет с телефонным креплением и пультом ДУ, а для зеркальных или беззеркальных камер – на JOBY TelePod PRO, который выдерживает нагрузку до 1 кг.