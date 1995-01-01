Штатив JOBY Telepod 325, до 325 г, черный
Код товара:УТ-00047920
Артикул:JB01549-BWW
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см56
Безопасная нагрузка, кг1
Головкашаровая
Максимальная нагрузка325 г
Минимальная высота18 см
Максимальная высота56 см
Длина в сложенном положении19 см
Материалнержавеющая сталь, АБС пластик, стеклонаполненный нейлон, термополиуретан
Вес159 г
Описание
Многофункциональный штатив JOBY Telepod 325 может использоваться в качестве небольшого (настольного) штатива, рукоятки для лучшего захвата камеры или монопода для селфи. Данная версия предназначена для камер весом до 325 г: компактные камеры, экшен- или VR (360°) камеры. Для смартфонов советуем обратить внимание на TelePod Mobile, который идет с телефонным креплением и пультом ДУ, а для зеркальных или беззеркальных камер – на JOBY TelePod PRO, который выдерживает нагрузку до 1 кг.