Держатель для смартфона JOBY GripTight ONE Mount only, черный

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Код товара: УТ-00028455 Артикул: JB01490-0WW Код товара: УТ-00028455 Артикул: JB01490-0WW Тип держателя Для телефона Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Для телефона Описание Основные особенности: Универсальный складной держатель для смартфонов шириной от 56 до 91 см. Совместим с абсолютным большинством современных смартфонов.

Для еще более крепкой хватки ширина «клешней» была увеличена. Резиновые накладки обеспечивают надежный захват.

Запатентованный складной дизайн позволяет легко положить держатель в карман.

Штативное гнездо 1/4"-20 – стандарт для штативов, моноподов, палок для селфи и других держателей. Характеристики Размеры: 8.2 х 7 х 3.4 см

Вес: 21 г

Материалы: АБС пластик, нержавеющая сталь, сталь, ТПЕ. Видео Наш обзор

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