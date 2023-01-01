Универсальный складной держатель для смартфонов шириной от 56 до 91 см. Совместим с абсолютным большинством современных смартфонов. Для еще более крепкой хватки ширина «клешней» была увеличена. Резиновые накладки обеспечивают надежный захват. Запатентованный складной дизайн позволяет легко положить держатель в карман. Штативное гнездо 1/4"-20 – стандарт для штативов, моноподов, палок для селфи и других держателей.