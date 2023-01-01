Штатив JOBY GorillaPod 3K Kit
Код товара : УТ-00028086
Артикул : JB01507-BWW
5 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия JOBY 1 год
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Материал
ABS пластик, алюминий, нержавеющая стал
Максимальная высота
24 см
Длина в сложенном положении
30 см
Минимальная высота
6 см
Физические характеристики
Вес
247 грамм
Вес (брутто), г
0.600
Описание
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JOBY GorillaPod 3K Kit - это штатив, который может быть установлен на абсолютно любые поверхности, благодаря шаровым механизмам и прорезиненным кольцам в конструкции. Штатив имеет стандартную резьбу 1/4 -20 и может выдержать до трех килограмм.
Штативная головка в комплекте