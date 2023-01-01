JOBY GorillaPod 3K Kit - это штатив, который может быть установлен на абсолютно любые поверхности, благодаря шаровым механизмам и прорезиненным кольцам в конструкции. Штатив имеет стандартную резьбу 1/4 -20 и может выдержать до трех килограмм. Штативная головка в комплекте