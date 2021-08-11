Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Видеообзоры

11 Августа 2021Видеообзоры

Обзор Nikon Z fc - красиво жить не запретишь!

Обзор Nikon Z fc - красиво жить не запретишь!
photo
30 Июля 2021Видеообзоры

Яркие фотоновости #47

Новостной дайджест от "Яркого Фотомаркета" | Sony ZV-E10, Canon EOS R3, Nikon Z9, Phantom TMX 5010
photo
16 Июля 2021Видеообзоры

Яркие фотоновости #45

Яркие фотоновости #45 | Sony a7 IV | Canon R3 | Прошивка Nikon Z6 II и Z7 II | Камера Yongnuo
photo
9 Июля 2021Видеообзоры

Яркие фотоновости #44

Яркие фотоновости #44 | Nikon Z9 | Sony ZV-E10 | Прошивка Canon EOS R6, 1D X mark III и Sony A1
photo
8 Июля 2021Видеообзоры

SabineTek Smartmike+: микрофоны для смартфона

Представляем вам обзор новинки - микрофонов Sabinetek! В обзоре расскажем про сами микрофоны, их подключение, приложение для микрофонов, а также про забавные фишки этого приложения.
photo
7 Июля 2021Видеообзоры

Как круто снять портрет. Урок фотографии. Часть 2.

Представляем вам урок фотографа Константина Еремеева, посвященный интерьерной портретной съемке с естественным светом! Данный урок будет представлен в двух частях, первая часть уже на канале!
photo
6 Июля 2021Видеообзоры

Как снимать портрет. Урок фотографии. Часть 1.

Представляем вам урок фотографа Константина Еремеева, посвященный интерьерной портретной съемке с естественным светом!
photo
2 Июля 2021Видеообзоры

Яркие фотоновости #43

Яркие фотоновости #43 | Nikon Z fc | Sony ZV-E10 | Fujifilm GFX50S mk II | Fujifilm X-H2
photo
1 Июля 2021Видеообзоры

Комиссионка | Canon EOS 70D, Canon EF 300/2.8 L IS USM

Новый выпуск "Комиссионки"! Рассказываем про самые интересные позиции комиссионного отдела на Некрасова, 1 в Санкт-Петербурге
photo
28 Июня 2021Видеообзоры

Топ 7 лучших камер 2021

Составили свой ТОП-7 камер, вышедших в 2021-м году! Здесь вам и Sony a1, и Panasonic GH5 II, и Sigma fp L, и даже Olympus со своей WOW-новинкой
photo