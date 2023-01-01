Яркий фотомаркет: Доставка и оплата

Как сделать заказ:

Через каталог товаров, добавив товар из нашего каталога в корзину заказа Через мобильную версию сайта По телефону: 8-800-555-01-02 Через чат онлайн-консультации LiveTex

Как получить заказ

Получить товар можно:

сделав резерв товара в магазине «Яркий фотомаркет» и забрать заказ самостоятельно; заказав доставку курьером; заказав получение товара с доставкой на адрес или в ПВЗ СДЭК, в отделениях "Почты России" или курьерской службой "Мастер Пост".

Получение товара

Экспресс-доставка (2 часа) по Санкт-Петербургу.

Стоимость доставки составляет всего 590 рублей, если стоимость товара в заказе на сумму от 3 000 до 14 999 рублей. При заказе на сумму от 15 000 до 500 000 рублей мы доставим товар БЕСПЛАТНО всего за 2 часа! Заказ должен быть предоплачен полностью банковской картой онлайн. К доставке принимаются заказы размером не больше 80х50х50 см и 20 кг. Заказ должен быть оформлен до 18.00.

Доставка курьером по Санкт-Петербургу.

Доставка товара осуществляется только по рабочим дням с 10-00 до 19-00. Доставка товара осуществляется в течение одного-двух рабочих дней после подтверждения заказа менеджером. Возможность доставки в день заказа, а также сроки доставки габаритного, тяжелого груза и стоимость доставки в удаленные районы оговариваются индивидуально при подтверждении заказа менеджером.

Доставка курьером по Москве.

Доставка курьером осуществляется только в пределах МКАД.

Доставка товара осуществляется только по рабочим дням с 10-00 до 18-00.

Доставка товара осуществляется в течение одного-двух рабочих дней после подтверждения заказа менеджером.

При заказе по безналичному расчету, доставка осуществляется только после поступления денег на расчетный счет.

Возможность доставки в день заказа, а также сроки доставки габаритного, тяжелого груза и стоимость доставки в удаленные районы оговариваются индивидуально при подтверждении заказа менеджером.

Доставка по Московской области и за МКАД.

Доставка возможна только по предоплате.

При заказе по безналичному расчету, доставка осуществляется только после поступления денег на расчетный счет.

Доставка по Московской области и за МКАД осуществляется транспортной компанией СДЭК.

Доставка курьером по городам РФ.

Доставка товара осуществляется только по рабочим дням с 10-00 до 19-00. Дата доставки озвучивается менеджером при подтверждении заказа. Возможность доставки габаритного или/и тяжелого груза оговариваются индивидуально при подтверждении заказа менеджером.

Самовывоз из магазина «Яркий фотомаркет».

"Резервирование товара" можно оформить в любом розничном магазине, даже если его нет в наличии; Доставка заказа до розничных магазинов бесплатная; Резервирование товара не гарантирует его наличие в магазине. Резерв считается оформленным, лишь после его подтверждения сотрудником магазина; Цены в розничных магазинах могут отличаться от цен в интернет-магазине; Обращаем Ваше внимание! Товар резервируется для Вас на 2 рабочих дня с момента подтверждения заказа.Мы защитим стоимость товара от повышения на срок действия резерва.

Ссылка “Есть в наличии в магазинах” в карточке товара подскажет, в каком магазине можно приобрести товар в рознице.

Доставка курьерской службой.

При оформлении заказа, Вы указываете город и область получения посылки. Менеджер, исходя из веса и цены заказанного товара, рассчитывает стоимость доставки в указанный Вами город, после чего связывается с Вами и сообщает возможные варианты доставки и общую сумму. Доставка осуществляется либо непосредственно по указанному Вами адресу, либо в ближайшее от него почтовое отделение или офис курьерской службы с пометкой «до востребования» (если доставка «лично в руки» невозможна). Для приблизительного расчета стоимости и сроков доставки заказа, Вы можете воспользоваться тарифными калькуляторами курьерских компаний: «СДЭК», ФГУП «Почта России» или "Мастер Пост". Доставка Почтой России осуществляется только при покупке недорогих принадлежностей, фотопленки или фотоальбомов. Интернет-магазин оказывает услуги по продаже и доставке товаров только на территориях Российской Федерации, Казахстана и Белоруссии. Для доставки в другие страны пользуйтесь зарубежными Интернет-магазинами.

Стоимость доставки

Для физических лиц: При заказе на сумму более 5 000 рублей, доставка бесплатная. Если товар стоит меньше 5 000 рублей, то стоимость доставки фиксированная - 300 рублей. Стоимость доставки товаров из категории "Фотофоны" фиксированная - 900 рублей. Стоимость доставки крупногабаритных заказов рассчитывается менеджером.

Для юридических лиц: Стоимость доставки рассчитывается менеджером.

Необходимые документы для получения заказа Юридическим лицам:

Доверенность от организации (оригинал) Документ, удостоверяющий личность

Необходимые документы для получения заказа Физическим лицам:

В приоритете - Паспорт гражданина РФ, удостоверение личности военнослужащего РФ, военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана, офицера запаса, временное удостоверение личности гражданина РФ (форма №2П).

При получении клиент должен проверить содержимое заказа. В случае отсутствия частей заказа, составить акт вместе с курьером, либо сотрудником отделения Пункта Выдачи. Если акт не был составлен, "Яркий фотомаркет" вправе отказать клиенту по жалобам на возмещение отсутствующих частей заказа.

Задать вопрос или получить дополнительную информацию по статусу вашего заказа можно:

по телефону розничного магазина, в котором вы разместили заказ (самовывоз).

в личном кабинете (фотоуслуги),

по электронной почте info@yarkiy.ru (при заказе с доставкой по России)

по телефону 8-800-555-01-02

Для получения справки, пожалуйста, указывайте номер Вашего заказа.

Перед отправкой, вся техника проходит обязательную проверку, комплектуется инструкцией, оформляется страховка и гарантийные документы.

Доставка не осуществляется:

На стройплощадки, вокзалы, рынки, станции метрополитена, садово-огородные товарищества, цеха, гаражно-строительные кооперативы, передвижные пункты продаж, сауны, места лишения свободы, секретные и несуществующие объекты. В парки, лесные массивы, на пляжи или иные места, не имеющие определенного адреса. Не принимаются заказы в гостиницы (если клиент - постоялец), общежития, военные части, казармы, больницы (если клиент - пациент), учебные заведения (если клиент - учащийся), рестораны (если клиент - гость); Встречи с курьером не производятся на автозаправках и в торговых центрах.

Доставка является услугой, не связанной с заказом. Она не считается частью приобретаемого товара и заканчивается в момент получения заказа. Все претензии к качеству приобретенного товара рассматриваются в соответствии с Законом РФ "О защите прав потребителей" и гарантийными обязательствами компании.

Как оплатить

Оплатить заказ можно:

Наличными Банковской картой По безналичному расчёту Кредит онлайн По QR-коду через Сервис Быстрых Платежей (СБП)

Online-оплата возможна:

при заказе через сайт

При выборе формы оплаты с помощью банковской карты проведение платежа по заказу производится непосредственно после подтверждения его менеджером. После подтверждения заказа менеджером, Вы должны будете зайти в личный кабинет вашего заказа и нажать на кнопку «Оплатить». Если Вы не регистрировались на сайте, то оплатить можно по ссылке из письма или sms. Онлайн-оплату можно произвести картами МИР, VISA, MasterCard. Комиссия 0%. Онлайн-платежи проходят через систему электронных платежей Assist.

После проведения онлайн-оплаты вы получите электронный чек на свой почтовый адрес, который указали при оформлении заказа. Если вы указали несуществующую почту, но для вас важно получение электронных чеков, пожалуйста, измените вашу почту на действующий адрес электронной почты.

Оплата наличными возможна:

в магазине при получении зарезервированного товара;

курьеру при доставке;

в пункте выдачи заказов.

Оплата товара наложенным платежом при получении. Наложенным платежом отправляются посылки от 5 000 руб. до 250 000 руб., за исключением товаров из категорий "Фотофоны" и "Для предметной съёмки".

Оплата банковской картой возможна:

в магазине (самовывоз)

переводом через СБП

в пункте выдачи заказов (доставка)

на сайте (доставка)

Получить оплаченный с помощью банковской карты товар может только указанный при оформлении заказа владелец карты. При доставке товара получатель должен предъявить курьеру паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Внимание! Уважаемые клиенты, информируем Вас о том, что при отказе от покупки при оплате заказа банковской картой, возврат производится исключительно на ту же банковскую карту, с которой была произведена оплата!

СБП по QR-коду

На сайте и в розничных магазинах "Яркий фотомаркет" есть возможность оплаты по QR-коду через Сервис Быстрых Платежей (СБП).

Кредит/Рассрочка

Положите в корзину "основной товар", участвующий в Aкции Добавьте в корзину "дополнительные товары" на сумму не менее 15% от стоимости основного товара, если желаете оформить рассрочку по программам 0-0-18 или 0-0-24; По программе 0-0-12 добавлять доп.товары к заказу не нужно. Оформите покупку в рассрочку с получением в ПВЗ/на дом или самовывозом в магазине. Подробнее про оформление покупки фототехники в рассрочку https://www.yarkiy.ru/info/credit

Заказ товара со статусом "Заказать"

Если товар временно отсутствует в продаже или поставляется "под заказ", может потребоваться предоплата в размере 100% стоимости товара.

При оплате заказа банковской картой, обработка платежа (включая ввод номера карты) происходит на защищенной странице процессинговой системы, которая прошла международную сертификацию. Это значит, что Ваши конфиденциальные данные (реквизиты карты, регистрационные данные и др.) не поступают в интернет-магазин, их обработка полностью защищена и никто, в том числе наш интернет-магазин, не может получить персональные и банковские данные клиента.

При работе с карточными данными применяется стандарт защиты информации, разработанный международными платёжными системами Visa и MasterCard - Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), что обеспечивает безопасную обработку реквизитов Банковской карты Держателя. Применяемая технология передачи данных гарантирует безопасность по сделкам с Банковскими картами путем использования протоколов Secure Sockets Layer (SSL), Verified by Visa, Secure Code, и закрытых банковских сетей, имеющих высшую степень защиты.

Для защиты информации от несанкционированного доступа на этапе передачи от клиента на сервер системы ASSIST используется протокол SSL 3.0, сертификат сервера (128 bit) выдан компанией Thawte - признанным центром выдачи цифровых сертификатов. Вы можете проверить подлинность сертификата сервера.

Возврат и обмен товара

Возврат и обмен товара в нашем Интернет-магазине осуществляется согласно действующему законодательству.

Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней.

Обмен или возврат товара надлежащего качества может быть произведен потребителем в случае, если сохранены товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара.

Товар, который не подошел или не понравился (надлежащего качества), можно вернуть, если:

нет следов использования;

вы не устанавливали и не активировали программы (для устройств);

сохранился товарный вид;

не повреждена упаковка;

сохранились потребительские свойства (в том числе, не истек срок годности);

вы возвращаете весь комплект товаров (например, камера в комплекте с объективом).

Непродовольственные товары надлежащего качества, не подлежащие обмену и возврату.

При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования.

Процедура передачи товара не предусматривает его тестирования и ожидания курьером результатов. Курьер не является специалистом по купленной в нашем интернет-магазине технике и полученный Вами результат при тестировании не может быть квалифицированно оценен.

Большинство технически сложных товаров требует до начала их использования Вашего ознакомления с руководством по эксплуатации. Всю необходимую информацию Вы можете получить у консультантов в наших розничных магазинах или у операторов call-центра по телефону 8-800-555-01-02.

Уважаемые клиенты, при отказе от покупки при оплате заказа банковской картой, возврат производится исключительно на ту же банковскую карту, с которой была произведена оплата!

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