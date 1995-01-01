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Мини-штатив JOBY GripTight PRO 2 GorillaPod

  • GripTight PRO 2 GorillaPod
  • GripTight PRO 2 GorillaPod
  • GripTight PRO 2 GorillaPod
  • GripTight PRO 2 GorillaPod
  • GripTight PRO 2 GorillaPod
  • GripTight PRO 2 GorillaPod
  • GripTight PRO 2 GorillaPod
  • GripTight PRO 2 GorillaPod
  • GripTight PRO 2 GorillaPod
  • GripTight PRO 2 GorillaPod
  • GripTight PRO 2 GorillaPod
  • GripTight PRO 2 GorillaPod
  • GripTight PRO 2 GorillaPod
  • GripTight PRO 2 GorillaPod
  • GripTight PRO 2 GorillaPod
  • GripTight PRO 2 GorillaPod
  • GripTight PRO 2 GorillaPod
  • GripTight PRO 2 GorillaPod
  • GripTight PRO 2 GorillaPod
  • GripTight PRO 2 GorillaPod
  • GripTight PRO 2 GorillaPod
  • GripTight PRO 2 GorillaPod
  • GripTight PRO 2 GorillaPod
  • GripTight PRO 2 GorillaPod
  • GripTight PRO 2 GorillaPod
  • GripTight PRO 2 GorillaPod
  • GripTight PRO 2 GorillaPod
  • GripTight PRO 2 GorillaPod
  • GripTight PRO 2 GorillaPod
Код товара:УТ-00047292
Артикул:JB01551-BWW

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Со штативом Joby GorillaPod GripTight Pro 2 вы всегда сможете сделать чёткие кадры. Компактный и надёжный аксессуар для смартфонов позволит вам забыть о смазанных фотографиях.
В ЛЮБОМ РАКУРСЕ
Гибкие ножки и удобный держатель помогут вам разместить смартфон именно так, как вы задумали. Вы сможете легко регулировать высоту и наклон камеры или разворачивать её на 180 градусов.
УСТОЙЧИВОСТЬ
Ножки штатива прорезинены, поэтому он надёжно стоит на любой поверхности. Не переживайте за сохранность техники или за то, что снимок будет испорчен!