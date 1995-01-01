Мини-штатив JOBY GripTight PRO 2 GorillaPod
Код товара:УТ-00047292
Артикул:JB01551-BWW
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см30
Безопасная нагрузка, кг1
ГоловкаСтандартное крепление для штатива 1/4 "-20 дюймов
Максимальная высота30 см
МатериалАлюминий, нержавеющая сталь, АБС-пластик, ТПЭ
Вес0,282 кг
Размеры13,46 x 16,76 x 34,29 см
Описание
Со штативом Joby GorillaPod GripTight Pro 2 вы всегда сможете сделать чёткие кадры. Компактный и надёжный аксессуар для смартфонов позволит вам забыть о смазанных фотографиях.
В ЛЮБОМ РАКУРСЕ
Гибкие ножки и удобный держатель помогут вам разместить смартфон именно так, как вы задумали. Вы сможете легко регулировать высоту и наклон камеры или разворачивать её на 180 градусов.
УСТОЙЧИВОСТЬ
Ножки штатива прорезинены, поэтому он надёжно стоит на любой поверхности. Не переживайте за сохранность техники или за то, что снимок будет испорчен!