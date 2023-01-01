Мини-штатив JOBY GripTight PRO 2 GorillaPod
Код товара : УТ-00047292
Артикул : JB01551-BWW
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Головка
Стандартное крепление для штатива 1/4 "-20 дюймов
Материал
Алюминий, нержавеющая сталь, АБС-пластик, ТПЭ
Физические характеристики
Вес
0,282 кг
Вес (брутто), г
0.300
Описание
Со штативом Joby GorillaPod GripTight Pro 2 вы всегда сможете сделать чёткие кадры. Компактный и надёжный аксессуар для смартфонов позволит вам забыть о смазанных фотографиях.
В ЛЮБОМ РАКУРСЕ
Гибкие ножки и удобный держатель помогут вам разместить смартфон именно так, как вы задумали. Вы сможете легко регулировать высоту и наклон камеры или разворачивать её на 180 градусов.
УСТОЙЧИВОСТЬ
Ножки штатива прорезинены, поэтому он надёжно стоит на любой поверхности. Не переживайте за сохранность техники или за то, что снимок будет испорчен!