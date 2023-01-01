Описание

Со штативом Joby GorillaPod GripTight Pro 2 вы всегда сможете сделать чёткие кадры. Компактный и надёжный аксессуар для смартфонов позволит вам забыть о смазанных фотографиях.

В ЛЮБОМ РАКУРСЕ

Гибкие ножки и удобный держатель помогут вам разместить смартфон именно так, как вы задумали. Вы сможете легко регулировать высоту и наклон камеры или разворачивать её на 180 градусов.

УСТОЙЧИВОСТЬ

Ножки штатива прорезинены, поэтому он надёжно стоит на любой поверхности. Не переживайте за сохранность техники или за то, что снимок будет испорчен!