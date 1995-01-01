Инновационное сверхбыстрое крепление для смартфонов с поддержкой MagSafe, совместимо с iPhone 12 и более поздними сериями.

Крепление позволяет создателям мобильного контента оперативно приступать к работе и использовать продукты экосистемы JOBY. Доступны два режима использования: с загнутыми назад фиксаторами можно установить смартфон с поддержкой MagSafe просто на магнитную поверхность, что позволит сэкономить время; с фиксаторами в стандартном положении можно легко и надежно закрепить ваше устройство, обеспечив высший уровень безопаcности, свойственный продукции Joby.

Зажим вращается на 360°, что позволяет быстро переключаться с пейзажной ориентации на портретную, а на точки крепления с помощью дополнительных ручек можно добавить светодиодный источник света Beamo™ и микрофон Wavo™ , собрав полноценный профессиональный инструмент для записи видеоблогов.

GripTight Mount для MagSafe имеет резьбовые крепления 1/4'' и совместим с нашими штативами серий: GorillaPod, HandyPod, TelePod или RangePod.

Особенности:

Быстрая установка для использования со смартфонами с технологией MagSafe

Разверните фиксаторы для выбора режима установки

Вращение телефона на 360°, легко выбрать горизонтальную или вертикальную ориентацию

Добавьте свет и микрофон с помощью дополнительных ручек

Возможность использования с разными опорами

Характеристики: