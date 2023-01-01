Держатель смартфона JOBY GripTight MagSafe
Код товара : УТ-00057582
Артикул : JB01752-BWW
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Материал
сталь, ABS-пластик, магниты, силикон
Физические характеристики
Вес
90 г
Вес (брутто), г
0.175
Описание
Инновационное сверхбыстрое крепление для смартфонов с поддержкой MagSafe, совместимо с iPhone 12 и более поздними сериями.
Крепление позволяет создателям мобильного контента оперативно приступать к работе и использовать продукты экосистемы JOBY. Доступны два режима использования: с загнутыми назад фиксаторами можно установить смартфон с поддержкой MagSafe просто на магнитную поверхность, что позволит сэкономить время; с фиксаторами в стандартном положении можно легко и надежно закрепить ваше устройство, обеспечив высший уровень безопаcности, свойственный продукции Joby.
Зажим вращается на 360°, что позволяет быстро переключаться с пейзажной ориентации на портретную, а на точки крепления с помощью дополнительных ручек можно добавить светодиодный источник света Beamo™ и микрофон Wavo™ , собрав полноценный профессиональный инструмент для записи видеоблогов.
GripTight Mount для MagSafe имеет резьбовые крепления 1/4'' и совместим с нашими штативами серий: GorillaPod, HandyPod, TelePod или RangePod.
Особенности:
- Быстрая установка для использования со смартфонами с технологией MagSafe
- Разверните фиксаторы для выбора режима установки
- Вращение телефона на 360°, легко выбрать горизонтальную или вертикальную ориентацию
- Добавьте свет и микрофон с помощью дополнительных ручек
- Возможность использования с разными опорами
Характеристики:
- Тип крепления смартфона – магнитный или с помощью фиксаторов
- Материалы изготовления - сталь, ABS-пластик, магниты, силикон
- Вес 0.09 кг
- Размеры 3.1 x 6 x 16.1 см