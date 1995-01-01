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Держатель смартфона JOBY GripTight MagSafe

  • GripTight MagSafe
  • GripTight MagSafe
  • GripTight MagSafe
  • GripTight MagSafe
  • GripTight MagSafe
  • GripTight MagSafe
  • GripTight MagSafe
  • GripTight MagSafe
  • GripTight MagSafe
  • GripTight MagSafe
  • GripTight MagSafe
  • GripTight MagSafe
  • GripTight MagSafe
  • GripTight MagSafe
  • GripTight MagSafe
  • GripTight MagSafe
  • GripTight MagSafe
  • GripTight MagSafe
  • GripTight MagSafe
  • GripTight MagSafe
  • GripTight MagSafe
  • GripTight MagSafe
  • GripTight MagSafe
Код товара:УТ-00057582
Артикул:JB01752-BWW

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Инновационное сверхбыстрое крепление для смартфонов с поддержкой MagSafe, совместимо с iPhone 12 и более поздними сериями.

Крепление позволяет создателям мобильного контента оперативно приступать к работе и использовать продукты экосистемы JOBY. Доступны два режима использования: с загнутыми назад фиксаторами можно установить смартфон с поддержкой MagSafe просто на магнитную поверхность, что позволит сэкономить время; с фиксаторами в стандартном положении можно легко и надежно закрепить ваше устройство, обеспечив высший уровень безопаcности, свойственный продукции Joby.

Зажим вращается на 360°, что позволяет быстро переключаться с пейзажной ориентации на портретную, а на точки крепления с помощью дополнительных ручек можно добавить светодиодный источник света Beamo™ и микрофон Wavo™ , собрав полноценный профессиональный инструмент для записи видеоблогов.

GripTight Mount для MagSafe имеет резьбовые крепления 1/4'' и совместим с нашими штативами серий: GorillaPod, HandyPod, TelePod или RangePod.

Особенности:

  • Быстрая установка для использования со смартфонами с технологией MagSafe
  • Разверните фиксаторы для выбора режима установки
  • Вращение телефона на 360°, легко выбрать горизонтальную или вертикальную ориентацию
  • Добавьте свет и микрофон с помощью дополнительных ручек
  • Возможность использования с разными опорами

Характеристики:

  • Тип крепления смартфона – магнитный или с помощью фиксаторов
  • Материалы изготовления - сталь, ABS-пластик, магниты, силикон
  • Вес 0.09 кг
  • Размеры 3.1 x 6 x 16.1 см