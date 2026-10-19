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Объективы для фотоаппаратов

Объективы для фотоаппаратов

Объектив Viltrox AF 75mm f/1.8 Evo X-mount

В наличии

29 790 ₽

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Фотоальбомы

Фотоальбомы

Фотоальбом Fotografia 10x15 см 200 фото, детский, Птички, FA-PP200-202

В наличии

600 ₽18%

490 ₽

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Б/У Техника и Уценка

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НовинкаБ/У
Б/У фототехника (Комиссионные товары)

Б/У фототехника (Комиссионные товары)

Объектив Viltrox AF 40mm f/2.5 FE-mount (состояние 5) (б/у)

В наличии

9 900 ₽

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Яркий фотомаркет: лучший выбор фотоаппаратов и сопутствующей техники

Яркий фотомаркет: Все для Ваших лучших фото!

Компания более 31 года уверенно занимает лидирующие позиции в российском фотобизнесе.

Направления компании:

  • - розничные, оптовые, тендерные, интернет продажи фототехники и фотоаксессуаров всех известных мировых брендов, новинки и уникальные товары со всего мира;
  • - фотопечать, фотокниги, фото на документы и производство всех возможных фото и полиграфических услуг;
  • - фотошкола и образовательные мастер-классы в области фотографии и кино- фото - искусства;
  • - авторизованный фотосервис - профессиональный сервисный центр по ремонту и обслуживанию фототехники.

Розничная сеть насчитывает 37 розничных фотомагазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ленинградской области. Фотобутик "Foto-one" в Санкт-Петербурге на ул. Большая Монетная, 16 признан самым большим фотомагазином в Европе.

В компании работает более 450 сотрудников, их большая часть трудится уже более 25 лет в фотобизнесе и по праву считается командой экспертов-профессионалов на российском и мировом рынке. Для вас мы постоянно пополняем и обновляем наш ассортимент, разрабатываем акции и системы выгодных скидок, информируем наших покупателей о появлении новинок.

Сотрудники наших магазинов проходят основательную подготовку и всегда рады помочь вам выбрать фототехнику или ответить на вопросы по фотоуслугам в онлайн-режиме или по телефону.