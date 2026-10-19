Розничная сеть насчитывает 37 розничных фотомагазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ленинградской области. Фотобутик "Foto-one" в Санкт-Петербурге на ул. Большая Монетная, 16 признан самым большим фотомагазином в Европе.

В компании работает более 450 сотрудников, их большая часть трудится уже более 25 лет в фотобизнесе и по праву считается командой экспертов-профессионалов на российском и мировом рынке. Для вас мы постоянно пополняем и обновляем наш ассортимент, разрабатываем акции и системы выгодных скидок, информируем наших покупателей о появлении новинок.

Сотрудники наших магазинов проходят основательную подготовку и всегда рады помочь вам выбрать фототехнику или ответить на вопросы по фотоуслугам в онлайн-режиме или по телефону.