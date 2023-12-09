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Яркий фотомаркет: лучший выбор фотоаппаратов и сопутствующей техники
Яркий фотомаркет: Все для Ваших лучших фото!
Компания более 28 лет уверенно занимает лидирующие позиции в российском фотобизнесе.
Направления компании:
- - розничные, оптовые, тендерные, интернет продажи фототехники и фотоаксессуаров всех известных мировых брендов, новинки и уникальные товары со всего мира;
- - фотопечать, фотокниги, фото на документы и производство всех возможных фото и полиграфических услуг;
- - фотошкола и образовательные мастер-классы в области фотографии и кино- фото - искусства;
- - авторизованный фотосервис - профессиональный сервисный центр по ремонту и обслуживанию фототехники.
Розничная сеть насчитывает 36 розничных фотомагазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ленинградской области. Фотобутик "Foto-one" в Санкт-Петербурге на ул. Большая Монетная, 16 признан самым большим фотомагазином в Европе.
В компании работает более 350 сотрудников, их большая часть трудится уже более 10 лет в фотобизнесе и по праву считается командой экспертов-профессионалов на российском и мировом рынке. Для вас мы постоянно пополняем и обновляем наш ассортимент, разрабатываем акции и системы выгодных скидок, информируем наших покупателей о появлении новинок.
Сотрудники наших магазинов проходят основательную подготовку и всегда рады помочь вам выбрать фототехнику или ответить на вопросы по фотоуслугам в онлайн-режиме или по телефону.