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Зарядное устройство Kingma BM067 + 2 аккумулятора для GoPro HERO13

  • BM067 + 2 аккумулятора для GoPro HERO13
  • BM067 + 2 аккумулятора для GoPro HERO13
  • BM067 + 2 аккумулятора для GoPro HERO13
  • BM067 + 2 аккумулятора для GoPro HERO13
  • BM067 + 2 аккумулятора для GoPro HERO13
  • BM067 + 2 аккумулятора для GoPro HERO13
  • BM067 + 2 аккумулятора для GoPro HERO13
  • BM067 + 2 аккумулятора для GoPro HERO13
  • BM067 + 2 аккумулятора для GoPro HERO13
  • BM067 + 2 аккумулятора для GoPro HERO13
  • BM067 + 2 аккумулятора для GoPro HERO13
  • BM067 + 2 аккумулятора для GoPro HERO13
  • BM067 + 2 аккумулятора для GoPro HERO13
  • BM067 + 2 аккумулятора для GoPro HERO13
  • BM067 + 2 аккумулятора для GoPro HERO13
  • BM067 + 2 аккумулятора для GoPro HERO13
  • BM067 + 2 аккумулятора для GoPro HERO13
  • BM067 + 2 аккумулятора для GoPro HERO13
  • BM067 + 2 аккумулятора для GoPro HERO13
  • BM067 + 2 аккумулятора для GoPro HERO13
  • BM067 + 2 аккумулятора для GoPro HERO13
Код товара:УТ-00084117
Артикул:BM067GP13-2BM

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Зарядное устройство на 3 аккумулятора для экшн-камеры GoPro HERO 13. Совместимо как с оригинальными батареями GoPro AEBAT-001, так и с аккумуляторами Kingma AHDBT-1301PR (со скругленными краями). Устройство работает с питанием по USB, что удобно в дороге: можно заряжать от универсальных USB аккумуляторов, автомобильных зарядных устройств, гнезд USB в автомобилях и общественном транспорте. На тыльной стороне корпуса располагаются 2 гнезда, для кабеля USB Type C и для кабеля USB Micro B – можно использовать любое. Светодиодные индикаторы показывают статус зарядки. Предусмотрена многоуровневая защита от короткого замыкания, перегрева, избыточного заряда и так далее.

Полная зарядка 3 батарей занимает приблизительно 3 часа.

В комплект входит 2 аккумулятора Kingma AHDBT-1301PR: напряжение 3.89В, емкость 1900 мАч (7.4 Втч).

Сетевой адаптер в комплект не входит.