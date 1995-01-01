Fujifilm Instax WIDE 400 – это широкоформатный моментальный фотоаппарат, площадь изображения у него более чем вдвое превышает снимки камер Instax Mini. Cерия Wide давно не видела обновлений: между выпусками Wide 300 и Wide 400 прошло 10 лет. Что мы получили с новой камерой? Во-первых, существенно изменился дизайн, фотоаппарат стала выглядеть более гармонично, ничего не выступает наружу, анфас получается довольно аккуратный прямоугольник. Камера выпускается в 2 цветах: сначала был представлен зеленый вариант, позже вышел и классический черный.

По изменениям функционала: на передней панели появился рычажок таймера автоспуска в стиле классических пленочных камер, но со светодиодной индикацией. Рычажок взводит таймер на 10 секунд, что позволяет вам сделать автопортрет или групповое фото с друзьями. Второе нововведение дополняет первое – это небольшой выступ на нижней пластине, в который можно установить один из двух кубиков на кистевом ремешке, чтобы камеру можно было установить на столе или другой ровной поверхности с небольшим наклоном вверх. У камеры также предусмотрено стандартное штативное гнездо, но штатив не всегда может оказаться под рукой, поэтому такое решение можно считать интересным.

Как и прежде, камера использует для работы 4 элементы типоразмера АА, обычных щелочных батареек хватает приблизительно на 100 снимков. Это достаточно удобно, поскольку такие батарейки всегда можно найти в любом супермаркете. Кроме того, фотоаппарат аналоговый, батарейки используются долго – одного комплекта хватает приблизительно на 10 картриджей (это 100 снимков).

Объектив не изменился, оптическая схема включает 2 элемента в 2 группах, и, к сожалению, по-прежнему нет режима макро, который давно появился у серии Mini. Для съемки с расстояния вытянутой руки нужно установить на него специальную линзовую насадку с зеркальцем. Зеркальце дает возможность выстроить кадр при съемке макро: если вы видите себя в нем, вы в кадре. Для остальных дистанций съемки используется шкальный переключатель, расположенный на кольце объектива, варианта всего 2: от 0.9 до 3 м и от 3 м до бесконечности – навестись просто.

Камера использует автоматический замер экспозиции, ничего вручную устанавливать не придется. Философия простая: наведись и снимай. Для более продвинутого контроля за изображением есть Instax Wide EVO, c его 10 «эффектами объектива», 10 «эффектами пленки», регулировкой интенсивности этих эффектов, компенсацией экспозиции, режимом макро, дистанционным управлением со смартфона и другими функциями. Также можно рассмотреть Lomography LOMO'Instant Wide, который обладает рядом функций для продвинутых пользователей (мультиэкспозиция, синхронизация с внешними вспышками и так далее), причем примерно за ту же цену. Наконец, есть серия камер Polaroid Now (Gen 2, Gen 3) и Polaroid Flip – тоже интересные камеры, использующие квадратный формат снимка (8х8 см против 6.2х9.9 у Instax Wide), но цена каждого снимка у Polaroid выше.

Главным преимуществом Instax WIDE 400 можно назвать именно его широкий формат изображения: можно снимать красочные панорамы, можно – селфи в большой компании, а если повернуть камеру вертикально, то хорошо получаются портреты в полный рост. Функционал камеры умышленно упрощен, сделан в более прямолинейном стиле: у вас есть спусковая кнопка, рычажок таймера и выбор одной из двух дистанций съемки – не запутаться. Камера берет все управление на себя, поэтому вам остается только получать удовольствие и искать интересные сюжеты, не забывая вовремя нажимать на спуск.

Характеристики