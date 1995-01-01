Штатив Fotopro A5i, с головой 55QS, алюминиевый
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Характеристики
Описание
Fotopro A5i – недорогой и многофункциональный алюминиевый штатив с возможностью трансформации в монопод. Его максимальная высота составляет 205 см, что, например, дает возможность снимать над головами в людных местах, а высота с опущенной центральной колонной – 149.5 см, что тоже очень хороший показатель. Штатив легко выдерживает любые комбинации современных камер и объективов, включая длиннофокусную оптику: макс. нагрузка 10 кг. В комплекте идет тканевый чехол и адаптер для телефона.
Одну из ножек штатива можно отвинтить и состыковать с центральной колонной, это позволяет а) уменьшить вес, если монопода достаточно для стабилизации, и б) снимать с необычных ракурсов: например, можно поднять камеру высоко над головой для съемки с перспективы дрона или для создания группового селфи.
На центральной крестовине предусмотрено 2 гнезда 1/4" с отверстиями под боковые шпильки, в них можно установить дополнительные аксессуары: светодиодную панель, фотовспышку, монитор, и так далее (кронштейны для установки продаются отдельно). На колонне снизу располагается металлический крюк для груза, это повысит устойчивость при сильном ветре – просто добавьте утяжелитель. Колонну можно перевернуть на 180° для съемки от уровня земли, в том числе макро. Под резиновыми наконечниками ножек располагаются шипы для открытого грунта, снега и тому подобных покрытий.
Шаровая головка 55QS обладает достаточно простой конструкцией: одна рукоятка блокирует весь шар, но есть возможность отдельно разблокировать ось горизонтального панорамирования – к примеру, для съемки панорам из нескольких кадров. Головка совместима с площадками стандарта Arca Swiss: можно использовать более длинные для лучшей балансировки с тяжелыми объективами, L-образные площадки для удобства вертикальной съемки, ставить камеры в клетках и так далее.
Характеристики
- Головка: 55QS, шаровая, съемная
- Пузырьковый уровень: есть
- Количество секций: 4
- Быстросъемная площадка: есть, Arca Swiss совместимая
- Диаметр ног: 26 мм и менее
- Углы наклона ног: 3 угла наклона
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Минимальная высота: 45.5 см
- Максимальная высота: 205 см
- Высота со сложенной центральной штангой: 149.5 см
- Длина в сложенном положении: 46 см
- Наклон центральной штанги: нет
- Материал: алюминиевый сплав
- Вес: 1.45 кг
- Страна производства: Китай