SA-08 – универсальные 8-лепестковые шторки для фокусируемого светодиодного осветителя Godox S30. Используются для формирования и точного контроля луча света в соответствии с требованиями съемочного процесса. Благодаря наличию двух стандартных шторок и двух шторок с дополнительными лепестками SA-08 позволяет контролировать распределение луча для избирательного освещения съемочной сцены.
SA-08 – универсальные 8-лепестковые шторки для фокусируемого светодиодного осветителя Godox S30. Используются для формирования и точного контроля луча света в соответствии с требованиями съемочного процесса. Благодаря наличию двух стандартных шторок и двух шторок с дополнительными лепестками SA-08 позволяет контролировать распределение луча для избирательного освещения съемочной сцены.
Используются со светодиодным осветителем Godox S30
Дополнительные лепестки дают возможность более гибкого использования
Позволяют точно контролировать и избирательно ограничивать распространение светового луча
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