SA-08 – универсальные 8-лепестковые шторки для фокусируемого светодиодного осветителя Godox S30. Используются для формирования и точного контроля луча света в соответствии с требованиями съемочного процесса. Благодаря наличию двух стандартных шторок и двух шторок с дополнительными лепестками SA-08 позволяет контролировать распределение луча для избирательного освещения съемочной сцены.