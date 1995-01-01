Шторки Godox SA-08, восьмилепестковые для S30

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Код товара: УТ-00057963 Артикул: 27550 Код товара: УТ-00057963 Артикул: 27550 SA-08 – универсальные 8-лепестковые шторки для фокусируемого светодиодного осветителя Godox S30. Используются для формирования и точного контроля луча света в соответствии с требованиями съемочного процесса. Благодаря наличию двух стандартных шторок и двух шторок с дополнительными лепестками SA-08 позволяет контролировать распределение луча для избирательного освещения съемочной сцены. Товар не найден Задать вопрос Описание SA-08 – универсальные 8-лепестковые шторки для фокусируемого светодиодного осветителя Godox S30. Используются для формирования и точного контроля луча света в соответствии с требованиями съемочного процесса. Благодаря наличию двух стандартных шторок и двух шторок с дополнительными лепестками SA-08 позволяет контролировать распределение луча для избирательного освещения съемочной сцены. Используются со светодиодным осветителем Godox S30

Дополнительные лепестки дают возможность более гибкого использования

Позволяют точно контролировать и избирательно ограничивать распространение светового луча Видео Наш обзор

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