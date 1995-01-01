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Шторки Godox SA-08, восьмилепестковые для S30

  • SA-08, восьмилепестковые для S30
  • SA-08, восьмилепестковые для S30
  • SA-08, восьмилепестковые для S30
  • SA-08, восьмилепестковые для S30
  • SA-08, восьмилепестковые для S30
  • SA-08, восьмилепестковые для S30
  • SA-08, восьмилепестковые для S30
  • SA-08, восьмилепестковые для S30
  • SA-08, восьмилепестковые для S30
Код товара:УТ-00057963
Артикул:27550

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

SA-08 – универсальные 8-лепестковые шторки для фокусируемого светодиодного осветителя Godox S30. Используются для формирования и точного контроля луча света в соответствии с требованиями съемочного процесса. Благодаря наличию двух стандартных шторок и двух шторок с дополнительными лепестками SA-08 позволяет контролировать распределение луча для избирательного освещения съемочной сцены.

  • Используются со светодиодным осветителем Godox S30
  • Дополнительные лепестки дают возможность более гибкого использования
  • Позволяют точно контролировать и избирательно ограничивать распространение светового луча