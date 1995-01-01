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Крепление PGYTECH CapLock Rearview Mirror Mount, для экшен-камер, на зеркало

  • CapLock Rearview Mirror Mount, для экшен-камер, на зеркало
  • CapLock Rearview Mirror Mount, для экшен-камер, на зеркало
  • CapLock Rearview Mirror Mount, для экшен-камер, на зеркало
  • CapLock Rearview Mirror Mount, для экшен-камер, на зеркало
  • CapLock Rearview Mirror Mount, для экшен-камер, на зеркало
  • CapLock Rearview Mirror Mount, для экшен-камер, на зеркало
  • CapLock Rearview Mirror Mount, для экшен-камер, на зеркало
  • CapLock Rearview Mirror Mount, для экшен-камер, на зеркало
  • CapLock Rearview Mirror Mount, для экшен-камер, на зеркало
  • CapLock Rearview Mirror Mount, для экшен-камер, на зеркало
  • CapLock Rearview Mirror Mount, для экшен-камер, на зеркало
  • CapLock Rearview Mirror Mount, для экшен-камер, на зеркало
  • CapLock Rearview Mirror Mount, для экшен-камер, на зеркало
Код товара:УТ-00072569
Артикул:P-GM-170

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Крепление PGYTECH CapLock Rearview Mirror Mount предназначено для установки экшен-камер на зеркало заднего вида велосипедов и мотоциклов. В комплекте идет несколько вкладышей для трубок диаметром 6, 8, 10, 12 и 14 мм. Благодаря шарнирному кронштейну положение камеры можно легко отрегулировать во всех плоскостях. Крепление подходит как для камер с гребешком типа GoPro, так и для камер со штативным гнездом 1/4" – в комплекте идут 2 адаптера.

Съемная площадка фирменной системы CapLock позволяет очень быстро устанавливать и снимать камеру, а для безопасности замок можно запереть поворотом флажка. Площадка также совместима со штативами Mantispod Z и другими держателями системы CapLock – вы можете быстро снять камеру с одного держателя и установить на другой.

  • Материалы: алюминиевый сплав, полиамид, силикон
  • Размеры: 90 х 40 х 40 мм
  • Вес: 81 г

Комплектация

  • Крепление CapLock Rearview Mirror Mount
  • Набор вставок для трубок диаметром 6, 8, 10, 12 и 14 мм
  • Адаптер с гребешком GoPro
  • Адаптер с винтом 1/4"
  • Винт с накатанной головкой
  • 2 шестигранных ключа (3 и 4 мм)