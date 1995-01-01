Крепление PGYTECH CapLock Rearview Mirror Mount предназначено для установки экшен-камер на зеркало заднего вида велосипедов и мотоциклов. В комплекте идет несколько вкладышей для трубок диаметром 6, 8, 10, 12 и 14 мм. Благодаря шарнирному кронштейну положение камеры можно легко отрегулировать во всех плоскостях. Крепление подходит как для камер с гребешком типа GoPro, так и для камер со штативным гнездом 1/4" – в комплекте идут 2 адаптера.

Съемная площадка фирменной системы CapLock позволяет очень быстро устанавливать и снимать камеру, а для безопасности замок можно запереть поворотом флажка. Площадка также совместима со штативами Mantispod Z и другими держателями системы CapLock – вы можете быстро снять камеру с одного держателя и установить на другой.

Материалы: алюминиевый сплав, полиамид, силикон

Размеры: 90 х 40 х 40 мм

Вес: 81 г

Комплектация