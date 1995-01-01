PGYTECH OneMo Tactical Backpack 35L – это большой фоторюкзак, вмещающий 1-2 камеры и 6-8 объективов, стабилизатор типа DJI Ronin RS серии, а также ноутбук до 16" (MacBook Pro 16), большое количество аксессуаров и штатив на внешнем креплении (сбоку или снизу). Вмещает сверхдлиннофокусные объективы: вплоть до 600mm f/4. Часть пространства можно отвести под личные вещи. Прошивка стропами MOLLE дает возможность навесить на него дополнительные чехлы и подсумки.

Особое внимание уделено комфорту при ношении тяжелой техники: спинка с системой подвеса AerisFrame обеспечивает превосходную вентиляцию и отвод тепла от спины. Рюкзак можно дооснастить широким поясным ремнем OneMo Photography Waist Belt (продается отдельно): широкий ремень и выраженная поясничная подушка позволяют перенести большую часть нагрузки с плеч в область таза, что значительно снижает усталость мышц при длительном передвижении пешком. Лямки очень широкие, с мягким уплотнителем и дышащей сетчатой подкладкой. Регулируемая по высоте нагрудная стяжка позволяет дополнительно зафиксировать лямки при активном движении, в том числе по пересеченной местности. Высота расположения лямок на спинке настраивается под особенности вашей фигуры.

Основной доступ осуществляется через спинку, она откидывается на 180° для удобства укладки техники, в том числе для перемещения внутренних перегородок на липучках. Перегородки современного типа, их толщина уменьшена для экономии пространства. При этом они все также эффективно амортизируют случайные удары, вся техника находится в безопасности. 2 эластичных ремешка на липучках позволяют дополнительно зафиксировать крупные вещи, такие как длиннофокусные объективы или квадрокоптеры. Также в комплекте идет 2 обычных ремешка для крепления штатива, велошлема, туристического коврика, палатки или других объемных вещей.

Быстрый доступ осуществляется либо через боковой клапан, либо через верх, что особенно удобно при использовании длиннофокусной оптики. На передней панели расположен большой карман (без уплотненных стенок), куда помещается электронный стабилизатор уровня Ronin RS4 / RS5. Этот карман сверху закрывается оригинальным клапаном на затяжках. Под ним, в нижней части располагается еще один большой карман на молнии для различных аксессуаров (пауэрбанки, кабели, зарядные устройства, светофильтры и так далее). Есть и боковые карманы, как открытые – для штатива, термоса или бутылки воды, – так и закрытые, в том числе с фирменным органайзером для запасных аккумуляторов и ползунками «красный / зеленый», с помощью которых вы можете обозначить для самого себя состояние батареи (свежая / разряженная).

Рюкзак снаружи выполнен из очень прочного и износостойкого полиэстера, внутри – из нейлона. Присутствует водоотталкивающая пропитка, молнии YKK с защитой от брызг и отдельный чехол-дождевик, который пригодится при попадании под сильный ливень или затяжной дождь.

Отметим достаточно эстетичный внешний вид: аккуратные формы с немного сглаженными углами, отсутствие лишних болтающихся шнурков и лямок, при том что спереди и снизу предусмотрены точки крепления для ремней на случай, когда требуется закрепить что-то габаритное. Также отметим, что внешние габариты рюкзака укладываются в требования к ручной клади большинства авиакомпаний, включая отечественный Аэрофлот.

PGYTECH OneMo Tactical Backpack 35L выпускается в 2 цветах: темно-зеленый камуфляж Dark Night Camo и коричневый Coyote Brown. Внешне он больше напоминает тактические рюкзаки, которые часто используют туристы и другие любители активного отдыха. В нашем случае это даже хорошо – окружающие скорее подумают, что внутри набор для похода или рыбалки, чем дорогостоящая фото- или видеотехника.

Характеристики