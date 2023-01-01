Аккумулятор Godox WB87A для AD600 и SLB60W
Код товара : УТ-00069765
Артикул : 30003
15 650 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Литий-ионный аккумулятор Godox WB87А для импульсных моноблоков серии AD600 (все модели), а также для аккумуляторного светодиодного осветителя Godox SLB60W. Аккумулятор Godox WB87A (10,8В/9000мА) взаимозаменяем с литий-ионным аккумулятором WB87 (11,1В/8700мА).