Нашейное крепление Puluz PU853B, для экшн-камеры и смартфона

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Код товара: УТ-00082588 Артикул: PU853B Код товара: УТ-00082588 Артикул: PU853B Тип аксессуара Крепление Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара Крепление Описание Нашейное крепление для экшн-камер и смартфонов обеспечивает вид «от первого лица» и оставляет руки свободными. Крепление выполнено на гибком стальном каркасе, который сохраняет заданную форму, верхний слой для комфортного ношения сделан из мягкого силикона. Быстросъемный механизм позволяет устанавливать и снимать камеру буквально парой движений, угол наклона камеры регулируется. Материалы: АБС пластик, силикон, нержавеющая сталь.

Вес брутто: 290 г Комплектация: Нашейное крепление

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