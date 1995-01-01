PB-M98S – аккумуляторная батарея типа V-Mount. Напряжение 14.4 В, емкость 98 Bтч, максимальный выходной ток 12 А (150 Вт, суммарно для всех выходов). Помимо контактов V-Mount на корпусе расположено гнездо D-Tap (P-Tap, 100 Вт) и выход USB-A 10 Вт для питания аксессуаров или подзарядки вашего телефона в дороге. Батарея предназначена для питания профессиональных видеокамер (камкордеров), электронных систем стабилизации, систем follow-focus, светодиодных осветителей и других устройств.

PB-M98S имеет инновационную компоновку по принципу «без проводов». Все элементы, включая гнездо D-Tap, разъем USB и светодиодные индикаторы уровня заряда, припаяны непосредственно к печатной плате, для эффективного уменьшения внутреннего сопротивления, а также для обеспечения стабильности, безопасности и надежности.

Батарея состоит из 12 литиевых элементов типоразмера 18650 и контроллеров заряда. На корпусе сбоку расположено 5 светодиодов для индикации оставшегося заряда. Если оставшийся заряд составляет менее 10%, последний светодиод будет мигать, напоминая о необходимости замены аккумулятора.

PB-M98S может заряжаться любым зарядным устройством (зарядной станцией) с площадкой V-mount или с коннектором D-Tap. Максимальный зарядный ток составляет 3А (50 Вт). Рекомендуются следующие зарядные устройства: SWIT S-3822S, портативное 2-х канальное зарядное устройство с параллельной зарядкой (время заряда двух PB-M98S: приблизительно 3 часа) или SWIT PC-U130B2, компактное зарядное устройство с двумя выходами D-tap, последовательная зарядка: 1 батарея за 3 часа, 2 батареи приблизительно за 5 часов 15 минут.

Сверхнизкое энергопотребление в режиме ожидания: сохраняет заряд годами без потери емкости. Обычные батареи могут выйти из строя после длительного хранения из-за глубокого разряда. Батареи SWIT имеют уникальную конструкцию с низким энергопотреблением в режиме простоя, которая позволяет им сохранять заряд в течение даже нескольких лет без потери емкости. Нет необходимости в регулярном обслуживании по зарядке-разрядке, только простое хранение, когда это необходимо.

Аккумулятор выполнен в очень компактном корпусе и весит всего 510 г.

Характеристики