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Соты Nanlite EC-LP25 для MixPad 27

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Код товара: УТ-00078350 Артикул: #EC-LP25 Код товара: УТ-00078350 Артикул: #EC-LP25 Вес 45 г Размеры 5 х 35 х 23 см Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 45 г Размеры 5 х 35 х 23 см Описание Тканевые соты Nanlite EC-LP25 быстро прикрепляется к светодиодной панели с помощью эластичных ремней. Соты исключают рассеивание света и обеспечивает управление направлением, необходимым для выборочного освещения. Легко складывается для хранения и транспортировки. Совместимость со светодиодными панелями: Nanlite LumiPad 25, Nanlite Mixpad II 27 Вес: 45 г Видео Наш обзор

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