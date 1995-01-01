Тканевые соты Nanlite EC-LP25 быстро прикрепляется к светодиодной панели с помощью эластичных ремней. Соты исключают рассеивание света и обеспечивает управление направлением, необходимым для выборочного освещения. Легко складывается для хранения и транспортировки.
Совместимость со светодиодными панелями: Nanlite LumiPad 25, Nanlite Mixpad II 27
Вес: 45 г
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