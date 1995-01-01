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Соты Nanlite EC-LP25 для MixPad 27

  • EC-LP25 для MixPad 27
  • EC-LP25 для MixPad 27
  • EC-LP25 для MixPad 27
  • EC-LP25 для MixPad 27
  • EC-LP25 для MixPad 27
  • EC-LP25 для MixPad 27
  • EC-LP25 для MixPad 27
  • EC-LP25 для MixPad 27
  • EC-LP25 для MixPad 27
Код товара:УТ-00078350
Артикул:#EC-LP25

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Тканевые соты Nanlite EC-LP25 быстро прикрепляется к светодиодной панели с помощью эластичных ремней. Соты исключают рассеивание света и обеспечивает управление направлением, необходимым для выборочного освещения. Легко складывается для хранения и транспортировки.

Совместимость со светодиодными панелями: Nanlite LumiPad 25, Nanlite Mixpad II 27

Вес: 45 г