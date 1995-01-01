PGYTECH OneGo Pocket Sling – небольшая сумка для компактных фотоаппаратов, экшен-камер, камер с подвесом типа DJI Osmo Pocket, аксессуаров, а также для повседневных вещей. Смартфон, ключи, зарядка, провода, пауэрбанк, бутылка воды и прочие мелочи, необходимые каждый день – всему найдется свое место. Сумка выполнена в «сэндвич» стиле: спереди отделение, закрывающееся на магнитный клапан, сзади – часть, закрывающаяся на молнию, а между ними еще один открытый карман, который не закрывается ничем – для быстрого доступа. Сюда как раз хорошо поместится бутылка воды или что-то такое же объемное.

Сумка OneGo Pocket Sling выполнена из прочного износостойкого полиэстера с водоотталкивающей пропиткой: материал приятен на ощупь, и при этом хорошо держит форму. Носить сумку можно как за верхнюю веревочную ручку, так и на плечевом ремне, который пристегивается и отстегивается с помощью двух металлических карабинов. Длина ремня легко регулируется с помощью скользящих пряжек: при необходимости (например, при заходе в общественный транспорт) можно быстро подтянуть. При желании ремень можно заменить на другую модель от PGYTECH или другого производителя.

Сумка выполнена в современном дизайне, она выглядит очень легкой, и это в действительности так: ее вес составляет всего 260 г. Благодаря боковой шнуровке и двум специальным прорезям спереди на сумку можно навесить различные украшения, такие как джибитсы от Crocs, например. Внутри предусмотрен потайной кармашек для трекера AirTag, что поможет быстро найти сумку (трекер продается отдельно).

PGYTECH OneGo Pocket Sling выпускается в трех цветах: черный Space Black, зеленый Lime Green и светло-серый Mist White.

Характеристики