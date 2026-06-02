Зеркальный фотоаппарат Nikon D80 Kit 18-135mm f/3.5-5.6G ED DX (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00094341
Артикул:б/у-БУМ 2026-06-02/1
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараЦифровые фотоаппараты
Тип б/у камерыЗеркальная
Формат матрицыAPS-C
Описание
Код товара: 159341
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Со следами эксплуатации, царапины на дисплее, пылинки внутри объектива
Пробег: 25550 кадров.
S/n: 4258468
Комплектация: Камера, объектив, аккумулятор, зарядное устройство , плечевой ремень.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.