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Зеркальный фотоаппарат Nikon D80 Kit 18-135mm f/3.5-5.6G ED DX (состояние 4) (б/у)

  • D80 Kit 18-135mm f/3.5-5.6G ED DX (состояние 4)
  • D80 Kit 18-135mm f/3.5-5.6G ED DX (состояние 4)
  • D80 Kit 18-135mm f/3.5-5.6G ED DX (состояние 4)
  • D80 Kit 18-135mm f/3.5-5.6G ED DX (состояние 4)
  • D80 Kit 18-135mm f/3.5-5.6G ED DX (состояние 4)
  • D80 Kit 18-135mm f/3.5-5.6G ED DX (состояние 4)
  • D80 Kit 18-135mm f/3.5-5.6G ED DX (состояние 4)
  • D80 Kit 18-135mm f/3.5-5.6G ED DX (состояние 4)
  • D80 Kit 18-135mm f/3.5-5.6G ED DX (состояние 4)
  • D80 Kit 18-135mm f/3.5-5.6G ED DX (состояние 4)
  • D80 Kit 18-135mm f/3.5-5.6G ED DX (состояние 4)
  • D80 Kit 18-135mm f/3.5-5.6G ED DX (состояние 4)
  • D80 Kit 18-135mm f/3.5-5.6G ED DX (состояние 4)
  • D80 Kit 18-135mm f/3.5-5.6G ED DX (состояние 4)
  • D80 Kit 18-135mm f/3.5-5.6G ED DX (состояние 4)
  • D80 Kit 18-135mm f/3.5-5.6G ED DX (состояние 4)
  • D80 Kit 18-135mm f/3.5-5.6G ED DX (состояние 4)
Код товара:УТ-00094341
Артикул:б/у-БУМ 2026-06-02/1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Код товара: 159341

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Со следами эксплуатации, царапины на дисплее, пылинки внутри объектива
Пробег: 25550 кадров.
S/n: 4258468
Комплектация: Камера, объектив, аккумулятор, зарядное устройство , плечевой ремень.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.