Зеркальный фотоаппарат Nikon D80 Kit 18-135mm f/3.5-5.6G ED DX (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00094341 Артикул: б/у-БУМ 2026-06-02/1 Код товара: УТ-00094341 Артикул: б/у-БУМ 2026-06-02/1 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Все характеристики Код товара: 159341 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Со следами эксплуатации, царапины на дисплее, пылинки внутри объектива

Пробег: 25550 кадров.

S/n: 4258468

Комплектация: Камера, объектив, аккумулятор, зарядное устройство , плечевой ремень.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Зеркальная Формат матрицы APS-C Описание Код товара: 159341 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Со следами эксплуатации, царапины на дисплее, пылинки внутри объектива

Пробег: 25550 кадров.

S/n: 4258468

Комплектация: Камера, объектив, аккумулятор, зарядное устройство , плечевой ремень.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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