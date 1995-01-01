🎯 Назначение: 20-литровый рюкзак для креаторов, ценящих повседневный стиль с базовой функциональностью для камеры.



✅ Ключевые преимущества:

Гибридный дизайн: нижний отсек для камеры + съёмный верхний дневной отсек для гибкого ношения.

Вместимость компактного комплекта: зеркальная/беззеркальная камера с объективом до 70–200 мм + до 3 дополнительных объективов.

Система доступа: заднее + боковое открытие для безопасного хранения и быстрого извлечения камеры.

Хранение устройств: отсек для ноутбука 14" для повседневной работы.

Настраиваемый интерьер: регулируемые перегородки для защиты и организации.

Расширяемые карманы: боковые отделения для штатива, бутылки с водой или повседневных мелочей.

Ручная кладь: совместимость с требованиями IATA для путешествий.

Лёгкий дизайн 20 л: компактность и удобство для повседневного использования.

Гибкий доступ: верхнее, заднее и боковое открытие для максимальной гибкости съёмки.

Рюкзак Vanguard VEO Metro 20L в чёрном исполнении создан для авторов контента, которые ищут универсальное решение для повседневного ношения с полноценной поддержкой фотооборудования: лаконичный дизайн сочетается с функциональностью для съёмки, поездок на работу и путешествий. В основе конструкции — гибридная система «камера + городской рюкзак», объединяющая специализированное нижнее отделение для фототехники и съёмную верхнюю секцию для личных вещей.

Такая гибкая компоновка позволяет разместить беззеркальную или зеркальную камеру с тремя объективами (включая установленный 70–200 мм), оставляя при этом место для повседневных принадлежностей. Внутреннее пространство организовано с помощью регулируемых тонких перегородок, позволяющих адаптировать конфигурацию под конкретный набор снаряжения, обеспечивая при этом надёжную защиту и порядок. Независимо от того, перевозите ли вы компактный комплект, аксессуары или комбинацию фототехники и личных вещей, внутренняя структура подстраивается под ваши задачи. Доступ к оборудованию быстрый и безопасный: полное открытие сзади для защиты техники в поездках и оперативный боковой доступ для съёмки «на ходу».

Верхнее отделение добавляет гибкости и может открываться сверху или сзади, поддерживая различные сценарии работы. Для современных создателей контента предусмотрен выделенный отсек для ноутбука диагональю до 14 дюймов, а также организованное хранение кабелей, аккумуляторов и карт памяти. Внешние карманы повышают универсальность: расширяемые боковые отделения предназначены для туристического штатива или бутылки с водой, делая рюкзак одинаково удобным для фотосъёмки и повседневного использования. Рюкзак спроектирован с акцентом на мобильность: лёгкая конструкция соответствует требованиям IATA к ручной клади, что делает его идеальным спутником в авиаперелётах, городских прогулках и творческих вылазках.

Сдержанная чёрная расцветка обеспечивает профессиональный, неброский внешний вид, гармонично вписывающийся как в городскую среду, так и в природные локации. Благодаря объёму 20 литров и адаптивной конструкции, VEO Metro 20L создан для тех, кто хочет иметь быстрый доступ к камере без лишнего объёма — один рюкзак для любых задач.

📋 Характеристики: объём 20 л; совместимость с камерой + 70–200 мм; отсек для ноутбука 14"; совместимость с ручной кладью; цвет: чёрный.