Описание

Стандартный Hasselblad XCD 2.5/55V (43 мм в 35-мм эквиваленте) обеспечивает перспективу, максимально близкую к тому, как видит ее человек. Перспектива в совокупности с мягким боке делает этот объектив идеальным выбором для портретов в полный рост или по пояс, а также для документалистики, натюрмортов, повседневной фотографии. Объектив чрезвычайно компактен и отлично сочетается с камерами X1D и X2D: необременительный средний формат, который всегда можно брать с собой.

Оптическая схема включает 9 элементов в 8 группах, 3 из которых являются асферическими и еще один низкодисперсионным (ED). Это обеспечивает высокую резкость – даже на 100-мегапиксельной матрице камеры X2D, а также свободу от хроматических аберраций.

Новый шаговый фокусировочный мотор работает быстро и плавно, а в ручном режиме имеет линейный характер работы (как механический привод) что позволяет фокусироваться по шкале дистанций на корпусе. Усовершенствован блок центрального затвора: он стал меньше, но сохранил высокую точность и скорость работы (X-синхронизация 1/2000 с). Тихое, практически бесшумное срабатывание отлично подходит для ситуаций, когда посторонние звуки неуместны: например, в театре или церкви.

Объектив оснащен двумя кольцами: одно из них отвечает за ручную фокусировку, а функцию второго можно назначить по желанию через меню камеры: изменение диафрагмы, ISO, коррекция экспозиции и так далее. Корпус полностью металлический, с выгравированными маркировками и логотипом Hasselblad.