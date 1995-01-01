Объектив Hasselblad XCD 55mm f/2.5 V
Код товара : УТ-00061809
Артикул : @ HB-XCD55V
559 990 ₽
Гарантия 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
372 г
Размеры
76 х 72 мм
Характеристики
Диаметр светофильтра, мм
72
Конструкция объектива
9 объективов в 8 группах (3 асферических, 1 низкодисперсионный ED)
Относительное отверстие
1:2.5
Минимальная диафрагма
1:32
Минимальная дистанция фокусировки
0.45 м
Стабилизатор изображения
нет
Угол поля зрения
53° / 43° / 32° (диагональный, горизонтальный, вертикальный)
Байонет
Hasselblad X
Максимальное фокусное расстояние, мм
55
Минимальное фокусное расстояние, мм
55
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда, мягкий чехол
Описание
Стандартный Hasselblad XCD 2.5/55V (43 мм в 35-мм эквиваленте) обеспечивает перспективу, максимально близкую к тому, как видит ее человек. Перспектива в совокупности с мягким боке делает этот объектив идеальным выбором для портретов в полный рост или по пояс, а также для документалистики, натюрмортов, повседневной фотографии. Объектив чрезвычайно компактен и отлично сочетается с камерами X1D и X2D: необременительный средний формат, который всегда можно брать с собой.
Оптическая схема включает 9 элементов в 8 группах, 3 из которых являются асферическими и еще один низкодисперсионным (ED). Это обеспечивает высокую резкость – даже на 100-мегапиксельной матрице камеры X2D, а также свободу от хроматических аберраций.
Новый шаговый фокусировочный мотор работает быстро и плавно, а в ручном режиме имеет линейный характер работы (как механический привод) что позволяет фокусироваться по шкале дистанций на корпусе. Усовершенствован блок центрального затвора: он стал меньше, но сохранил высокую точность и скорость работы (X-синхронизация 1/2000 с). Тихое, практически бесшумное срабатывание отлично подходит для ситуаций, когда посторонние звуки неуместны: например, в театре или церкви.
Объектив оснащен двумя кольцами: одно из них отвечает за ручную фокусировку, а функцию второго можно назначить по желанию через меню камеры: изменение диафрагмы, ISO, коррекция экспозиции и так далее. Корпус полностью металлический, с выгравированными маркировками и логотипом Hasselblad.