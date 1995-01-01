Описание

Фотоаппарат Lomography Lomourette выполнен в общей стилистике с такой классикой Ломографии как Diana и Diana Mini, ключевым отличием является формат кадра: Lomourette снимает по половинке стандартного 35-мм кадра, поэтому с пленки на 36 кадров вы получаете 72 фотографии. Это полностью мануальный фотоаппарат с фиксированной выдержкой (1/60 с) и фиксированной диафрагмой, выбрать можно только дистанцию фокусировки (4 положения). Из творческих режимов есть мультиэкспозиция и длинная выдержка от руки. К сожалению, у этой камеры не штативного гнезда и разъема под механический спусковой тросик, поэтому снимать с длинной выдержкой не так удобно, как с той же Diana Mini.

В комплект с камерой входит вспышка (она также совместима с камерами Diana и Diana Mini), цветные светофильтры для вспышки, крышка объектива и брошюра Ломографического общества.