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​С 15.05.2024 г. снижена цена на 40% до 120 рублей на рамы:

1) CP-03 15х21 Oldena 15х21 стекл.,клипон, 1x12x72

2) CP-03A 15х21 Oldena 15х21 стекл.,клипон,антиблик.покрытие



​Спецпредложение не суммируется с акциями:

​"Скидка 25% на фоторамы при покупке от двух штук"

​и

​"Скидка 5% при оплате наличными".

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Рамка для фотографии 15х21 см. Багет отсутствует, фотография размещается край в край. Лицевой материал: стекло с матовым антибликовым покрытием (толщина 1.5 мм), задник из МДФ плиты крепится с помощью 4 металлических клипс. Имеется возможность как горизонтального, так и вертикального подвеса рамки на стену.



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