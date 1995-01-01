Превосходная производительность

Превосходная производительность интерфейса PCIe 4.0 обеспечивает максимальную скорость чтения 3700 МБ/с, максимальную скорость записи 3400 МБ/с и минимальную устойчивую скорость записи 3200 МБ/с.¹

Рабочий процесс быстрее в 2 раза по сравнению с CFexpress 2.0

Беспрецедентные скорости чтения значительно снижают временные затраты на выгрузку файлов, особенно когда речь идет о «тяжелых» RAW форматах. В паре с кардридером Lexar Professional Workflow CFexpress 4.0 Type B вы ускорите свой рабочий процесс в 2 раза по сравнению с CFexpress 2.02

Захват видео кинематографического качества

Сверхвысокая скорость записи, технология контроля температуры и рейтинг VPG400 обеспечивают бесперебойную запись видео кинематографического качества, в том числе 8K RAW

Повышенная долговечность, надежность и производительность

Использует передовую технологию pSLC* для обеспечения более длительного срока службы (до 30 000 TBW**), повышенной надежности данных, меньшего энергопотребления и возможности хранения данных в течение более длительного времени.

Долговечность заложена

Прочная конструкция: термостойкость, вибростойкость, износостойкость до 12000 циклов установки / извлечения, пылезащита (IP5X), защита от падения с высоты 5 м, ударопрочность, устойчивость к изгибу и в 7 раз большая устойчивость к сжатию, чем у SD-карт.3

Мы позаботимся о вас

Бесплатное программное обеспечение Lexar Data Recovery Tool обеспечивает дополнительное спокойствие.

Характеристики

Форм-фактор: CFexpress 4.0 Type B

Емкость: 128 ГБ

Производительность: Скорость чтения до 3700 МБ/с, Скорость записи 3400 МБ/с. Устойчивая скорость записи 3200 МБ/с 1

Интерфейс: PCIe 4.0

Класс скорости: VPG400

Рабочая температура: от -12° до 72°C

Температура хранения: от -25° до 85°C 3

Размеры (Ш x Д x В): 29.6 х 38.5 х 3.8 мм

Вес: 7.65 г

Примечания

* pSLC (pseudo-SLC) – это режим работы высокоплотной флеш-памяти, при котором многоуровневые ячейки программируются на хранение только 1 бита данных вместо обычных 2, 3 или 4. В результате диск выдерживает в 5 - 10 раз больше циклов перезаписи по сравнению с обычными режимами. Операции чтения и записи происходят значительно быстрее, снижается износ ячеек, снижается риск искажения данных при хранении. Это позволяет получить надежность корпоративного уровня (SLC) по более доступной цене.

** 30 000 TBW означает, что на диск можно перезаписать до 30 000 ТБ информации до начала деградации ячеек памяти, что равняется перезаписи 1 ТБ ежедневно в течение более 80 лет.

1. Скорость чтения до 3700 МБ/с, скорость записи ниже. Скорость указана на основе внутренних испытаний. Фактическая скорость может варьироваться в зависимости от хост-устройства.

2. Основано на заявленных скоростях карт CFexpress 2.0.

3. Термостойкость: рабочая температура от -12° до 72°C, температура хранения от -25°C до 85°C

Вибростойкость: 10 ~ 2000 Гц

Износостойкость: до 12 000 циклов подключения и отключения

Пылезащита: IP5X

Ударопрочность при падении с высоты 5 метров

Ударопрочность: 1500G

Сопротивление сжатию: 70 Н

Предупреждение: карты CFexpress Type B совместимы только с устройствами, поддерживающими формат CFexpress. Максимальная скорость передачи данных достигается только при использовании с устройством чтения CFexpress Type B, о чем свидетельствует логотип USB в рамке на изделии. Для получения подробной информации обратитесь к производителю вашего устройства. Компания Lexar не несет ответственности за потерю данных или изображений.

Общая информация:

Внешний вид, производительность, программное обеспечение и упаковка продукта могут отличаться в зависимости от даты отгрузки и наличия на складе.

Фактический доступный объем памяти может быть меньше заявленного из-за форматирования системы и других функций. 1 ГБ = 1 миллиард байт.