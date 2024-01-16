Двухканальная беспроводная микрофонная система Godox MoveLink LT2 открывает новые возможности для всех. В комплект MoveLink LT2 входит два передатчика и один приемник, который устанавливается в разъем Lightning смартфонов Apple. Большое расстояние теперь не помеха, MoveLink отлично справляется с передачей звука как на короткие, так и на дальние расстояния. Легкая, достаточно компактная и простая в эксплуатации. Беспроводная микрофонная система работает на открытой частоте 2.4 ГГц, которая не требует получения разрешений для использования практически в любой точке мира. Godox MoveLink идеально подходит для видеоблогеров, спикеров, интервьюеров, режиссеров, видеооператоров и многих других.

Меньше чем компактный

Возьмите MoveLink в руки и удивитесь. Стирая образ громоздкой традиционной беспроводной микрофонной системы, MoveLink доказывает, что портативность не противоречит высокой производительности. Каждый передатчик имеет размеры всего 5х4х1.4 см, что позволяет легко удерживать всю систему в одной руке, это особенно важно при съемке видео с помощью смартфонов. Для любого, кто снимает видео, этот легкий и удобный прибор станет постоянным компаньоном.

Легкая настройка по принципу «включи и работай»

Возможность быстрой подготовки к работе особенно востребована у тех операторов, которые постоянно находятся в движении. Включите питание, подсоедините и вперед!

Встроенный микрофон

Потеряли или забыли дома петличный микрофон? Не волнуйтесь, вы все равно сможете получить аудиозапись с помощью встроенного всенаправленного конденсаторного микрофона. Радиосистема MoveLink предлагает комплексное беспроводное решение для ваших задач по записи аудио. Оптимизировать аудиосигнал так же просто: настройка усиления регулируется одним нажатием в диапазоне 15-и ступеней. Кроме того, если вам нужно расположить микрофон незаметно, в комплект входит малозаметная «петличка», которую можно закрепить на лацкане или замаскировать под одеждой.

Моно/стерео режим

MoveLink одним нажатием переключается между моно и стерео режимами для получения нужного результата, когда два человека ведут запись одновременно. Если вам нужен результат с двумя раздельными звуковыми дорожками для последующей обработки каждой записи индивидуально, выберите стереорежим. В монорежиме вы получаете комбинированный звук в формате моно, который можно сразу же передавать в прямой эфир.

Передача на частоте 2.4 ГГц

Открытый практически во всем мире диапазон частот 2.4 ГГц позволяет работать без каких-либо дополнительных разрешений. Благодаря максимальному рабочему расстоянию до 50 метров система справится с большинством ваших задач. Даже в местах с высоким трафиком Bluetooth и Wi-Fi радиосистема MoveLink может передавать стабильный звук благодаря технологии постоянного поиска свободного канала.

Может использоваться даже в качестве ручного микрофона

С помощью дополнительных аксессуаров, MoveLink можно превратить даже в портативный ручной микрофон. Просто вставьте передатчик в рукоятку-адаптер ML-H, наденьте поролоновую ветрозащиту, и вы получите микрофон для записи интервью, подкастов и многого другого.

*Рукоятка-адаптер ML-H приобретается отдельно.