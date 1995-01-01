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Адаптер питания Tether Tools Relay Camera Coupler CRW126, замена NP-W126

  • Relay Camera Coupler CRW126, замена NP-W126
  • Relay Camera Coupler CRW126, замена NP-W126
  • Relay Camera Coupler CRW126, замена NP-W126
  • Relay Camera Coupler CRW126, замена NP-W126
  • Relay Camera Coupler CRW126, замена NP-W126
Код товара:УТ-00063219
Артикул:CRW126

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Адаптер питания («каплер») Tether Tools Relay Camera Coupler CRW126 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Fujifilm NP-W126 (NP-W126S). Затем он подключается к сетевому адаптеру Tether Tools ONsite Relay A (или ONsite Relay C), который обеспечивает постоянное питание от сетевого зарядного устройства, универсального USB аккумулятора или аккумулятора V-Mount с разъемом D-Tap. Это обеспечивает возможность снимать фото или видео практически без ограничения по времени. Кроме того, использование каплера вместо аккумулятора снижает нагрев камеры при длительной съемке.

Длина кабеля: 25 см. Сетевой адаптер Tether Tools ONsite Relay продается отдельно.

Совместимость:

  • Fujifilm X100F, X100V, X100VI
  • Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3
  • Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200
  • Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4, X-E5
  • Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T30 III, X-T50
  • Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10
  • Fujifil X half
  • Fujifilm FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR.