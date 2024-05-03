



В начале 2024 года компания Sony выполнила переход от старого мобильного приложения «Imaging Edge Mobile» на новое, «Creators' App». С последними обновлениями прошивки даже те модели фотоаппаратов Sony, которые раньше нормально работали с Imaging Edge Mobile, перестали это делать. Проблема осложняется тем, что компания Sony запретила скачивание нового приложения для пользователей из России. Поэтому многие владельцы камер столкнулись с тем, что они больше не могут подключиться к телефону для дистанционного управления камерой, для загрузки фотографий, для привязки к снимкам данных о геолокации и так далее.



В случае с системой Android решение достаточно простое: загрузить и установить APK файл. Найти его можно на таких безопасных обменниках, как, например, Uptodown:



​https://sony-creators-app.ru.uptodown.com/android​



Или APKpure



​https://apkpure.com/creators-app/jp.co.sony.ips.portalapp



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Пользователям Apple iOS придется предпринять больше усилий: вам нужно будет поменять регион учетной записи Apple ID.



Сменить регион можно следующим образом:

В Настройках на смартфоне открываем настройки «Apple ID» (под логотипом). Выбираем «Контент и покупки» - Просмотреть – Страна/регион – Изменить страну или регион. Меняем «Россия» на «Соединенные Штаты». Нажимаем «Принять» Положения и условия. В «Способах оплаты» выбираем пункт «Нет». В разделе «Получатель выставленного счёта» меняем или оставляем имя/фамилию, заполняем все обязательные поля (адрес, город, штат, индекс и телефон). Данные для создания американского аккаунта можно взять на этом сайте ​https://usaddressgenerator.com/appleidusaddresses.html​​

Теперь, когда вы поменяли регион в аккаунте, через поиск App Store найдите «Creators' App» от Sony Corporation, загрузите и откройте приложение. Соглашайтесь со всеми просьбами о допусках (включая доступ к геолокации), иначе приложение может не заработать нормально. Далее остается только следовать инструкциям в самом приложении.









При первом запуске вам потребуется связать телефон с камерой, они запомнят друг друга, впоследствии соединение будет занимать буквально пару секунд.

