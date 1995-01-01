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Мультирамка Fotografia на 6 фото (FFC-1010) кремовая

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Код товара: УТ-00021552 Артикул: FFC - 1010 Код товара: УТ-00021552 Артикул: FFC - 1010 Размер фотографии 10х10 см, 10х15 см, 13х18 см, 9х13 см Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Бежевый Количество фотографий 6 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 10х10 см, 10х15 см, 13х18 см, 9х13 см Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Бежевый Мультирама Количество фотографий 6 фото Описание Мультирамка "Fotografia". Пластиковый коллаж на 6 фотографий: 2 фотографиb 10х10 см, 1 фотография 10 х 15 см, 1 фотография 13 х 18 см, 2 фотографии 9х13см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеются металлические крепления для настенного подвеса. Материал задника: толстый и плотный лист оргалита. Материал вставки - стекло с толщиной 1,5 мм. Поворотный зажим из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Мультирамка представляет собой монолитную конструкцию, обеспечивая хорошее сочетание прочности и легкости. В упаковке предусмотрена защита углов рамки с помощью картонных уголков. Видео Наш обзор

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