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Мультирамка Fotografia на 6 фото (FFC-1010) кремовая

  • на 6 фото (FFC-1010) кремовая
  • на 6 фото (FFC-1010) кремовая
  • на 6 фото (FFC-1010) кремовая
  • на 6 фото (FFC-1010) кремовая
  • на 6 фото (FFC-1010) кремовая
  • на 6 фото (FFC-1010) кремовая
  • на 6 фото (FFC-1010) кремовая
Код товара:УТ-00021552
Артикул:FFC - 1010

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Мультирамка "Fotografia". Пластиковый коллаж на 6 фотографий: 2 фотографиb 10х10 см, 1 фотография 10 х 15 см, 1 фотография 13 х 18 см, 2 фотографии 9х13см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеются металлические крепления для настенного подвеса. Материал задника: толстый и плотный лист оргалита. Материал вставки - стекло с толщиной 1,5 мм. Поворотный зажим из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Мультирамка представляет собой монолитную конструкцию, обеспечивая хорошее сочетание прочности и легкости. В упаковке предусмотрена защита углов рамки с помощью картонных уголков.