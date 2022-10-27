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Мини штатив JOBY GPod Mini Magnetic
Штатив JOBY GripTight ONE GP Magnetic Impulse, с пультом.
Держатель смартфона JOBY Freehold Universal Mount, черный
Держатель для смартфона JOBY GripTight Mount PRO Phone
Держатель для планшета JOBY GripTight Mount Small Tablet, 96 - 140 мм
Держатель для планшета JOBY GripTight Mount Small Tablet, 96 - 140 мм (уцененный)
1 190 ₽
Аксессуар JOBY Action Jib Kit видеокран-удочка с ручным управлением для экшн-камер
2 990 ₽