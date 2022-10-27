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Салфетка из микрофибры Leica 20.3 х 20.3 см
Электронный видоискатель Leica Visoflex Typ 020 for T Camera (Black)
Электронный видоискатель Leica Visoflex 2, черный
Видоискатель Leica M для объектива 24mm, серебро
Экран Leica стандартный фокусировочный, для модели S
Заглушка видоискателя Leica S
Чехол Ricoh TS-1 для Theta S, SC, V, белый
4 990 ₽
Чехол Ricoh TS-1 для Theta S, SC, V, черный
Чехол Nikon CF-DC9 для Z6 и Z7
Удлинительная рукоятка Nikon GR-1 для Z fc
Кожаный чехол SmallRig 3481 для Nikon Z fc
Адаптер Sony ADP-AMA
Трансмиттер Yongnuo YN-560N-TX II для Nikon
Приемник (ресивер) Sony FA-WRR1 (TTL, HSS, дистанционный спуск)
24 990 ₽
Ручка-штатив Sony GP-VPT1 с дистанционным управлением
Рукоятка-штатив Sony GP-VPT2BT с беспроводным ДУ
14 990 ₽
Микрофон Sony ECM-LV1, петличный, стерео, 3.5 мм
3 990 ₽
Ресивер Olympus FR-WR, радио
Аккумулятор Leica BP-DC13 для Leica T / TL2, серебристый
Аккумулятор Leica BP-DC13 для Leica T / TL2, черный
Аккумулятор Leica BP-DC15-Е для D-Lux (Typ 109)
Аккумулятор Leica BP-SCL1 для M9, М8.2, M8, Monochrom
Аккумулятор Leica BP-SCL7 для Leica M11, серебристый
Аккумулятор Leica BP-SCL7 для Leica M11, черный
Аккумулятор Leica BP-PRO1 для S, S2
Батарейная рукоятка Leica HG-SCL4 для SL (Typ 601)
Зарядное устройство Leica BC-SCL7 для Leica M11
Зарядное устройство Leica для камер M-серии
Адаптер питания Leica AC-Adapter
Микрофон Leica накамерный, с держателем
Микрофон Sony ECM-B1M, направленный, цифровой, MI интерфейс
39 990 ₽