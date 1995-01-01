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Мини штатив JOBY GPod Mini Magnetic

  • GPod Mini Magnetic
  • GPod Mini Magnetic
  • GPod Mini Magnetic
  • GPod Mini Magnetic
  • GPod Mini Magnetic
Код товара:УТ-00002728
Артикул:JB01504-BWW

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Миништатив с магнитными гнущимися ножками. Крепится на любую железную поверхность: различные трубы, перекладины, железные двери, решетки и так далее. Выдерживает камеру до 325 г.: компактный цифровой фотоаппарат или экшен-камеру со штативным гнездом типа Sony Action Cam. Суперкомпактный: менее чем 10 см в высоту, помещается в карман. При покупке адаптера GripTight Mount может использоваться с мобильными телефонами.

Размеры: 3.3 х 3.3 х 17.1 см
Вес: 43 г
Вес брутто: 80 г
Нагрузка: до 325 г
Материалы: АБС пластик, редкоземельные (неодимовые) магниты, нержавеющая сталь, TPE резина.