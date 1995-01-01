Мини штатив JOBY GPod Mini Magnetic
Код товара:УТ-00002728
Артикул:JB01504-BWW
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см10
Безопасная нагрузка, кг1
МатериалАБС пластик, редкоземельные магниты, нержавеющая сталь, технополимеры
Вес325 г
Размеры17.1 х 3.3 х 3.3 см
Описание
Миништатив с магнитными гнущимися ножками. Крепится на любую железную поверхность: различные трубы, перекладины, железные двери, решетки и так далее. Выдерживает камеру до 325 г.: компактный цифровой фотоаппарат или экшен-камеру со штативным гнездом типа Sony Action Cam. Суперкомпактный: менее чем 10 см в высоту, помещается в карман. При покупке адаптера GripTight Mount может использоваться с мобильными телефонами.
Размеры: 3.3 х 3.3 х 17.1 см
Вес: 43 г
Вес брутто: 80 г
Нагрузка: до 325 г
Материалы: АБС пластик, редкоземельные (неодимовые) магниты, нержавеющая сталь, TPE резина.