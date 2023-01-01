Мини штатив JOBY GPod Mini Magnetic
Код товара : УТ-00002728
Артикул : JB01504-BWW
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия JOBY 1 год
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Характеристики
Характеристики
Материал
АБС пластик, редкоземельные магниты, нержавеющая сталь, технополимеры
Физические характеристики
Вес
43 г
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Миништатив с магнитными гнущимися ножками. Крепится на любую железную поверхность: различные трубы, перекладины, железные двери, решетки и так далее. Выдерживает камеру до 325 г.: компактный цифровой фотоаппарат или экшен-камеру со штативным гнездом типа Sony Action Cam. Суперкомпактный: менее чем 10 см в высоту, помещается в карман. При покупке адаптера GripTight Mount может использоваться с мобильными телефонами.
Размеры: 3.3 х 3.3 х 17.1 см
Вес: 43 г
Вес брутто: 80 г
Нагрузка: до 325 г
Материалы: АБС пластик, редкоземельные (неодимовые) магниты, нержавеющая сталь, TPE резина.