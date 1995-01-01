Яркий фотомаркет | Бесплатная доставка

Бесплатная доставка по России от компании "Яркий фотомаркет"





В "Ярком фотомаркете" мы доставляем технику бесплатно — в любую точку страны! Не важно, где вы находитесь: в крупном городе или небольшом населённом пункте — мы оформим доставку удобным для вас способом.

Отправляем надёжно упакованную технику.

Перед отправкой всё проверяем.

Работаем с проверенными службами доставки.

Оформить заказ можно онлайн или в любом нашем магазине — мы всё организуем.

"Яркий фотомаркет" — техника приедет к вам сама!









В акции БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА принимают участие все покупатели, сделавшие заказы в нашем интернет-магазине "Яркий фотомаркет" на сумму более 10 000 рублей.

+ специальное предложение! Если товар стоит меньше 10 000 рублей, то стоимость доставки фиксированная - 500 рублей!

В Акции не участвуют товары:

Фотофоны (стоимость доставки фиксированная - 1000 р.)

Б/у-товары

Акционные товары (в артикле символ @)

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Крупногабаритные товары

Условия участия в акции БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Сделать заказ в нашем интернет-магазине на сумму более 10 000 рублей.

Внимание! В акции принимают участие только физ.лица.

Доставка заказа будет осуществлена "Почтой России", ТК "СДЭК" или собственной курьерской службой.

Сроки проведения акции могут меняться. Условия проведения акции регулируются настоящими правилами, которые могут быть изменены без предварительного уведомления. Участие в акции автоматически подразумевает обязательное ознакомление и полное согласие его участников с данными правилами проведения акции. Подробности проведения данной акции Вы можете уточнить по телефону 8-800-555-01-02 (пн.-вс. с 9.00 - 21.00) или через форму онлайн-консультанта на сайте.



