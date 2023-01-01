Яркий фотомаркет | Бесплатная доставка

В акции БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА принимают участие все покупатели, сделавшие заказы в нашем интернет-магазине "Яркий фотомаркет" на сумму более 5 000 рублей.

+ специальное предложение! Если товар стоит меньше 5 000 рублей, то стоимость доставки фиксированная - 300 рублей!

В Акции не участвуют товары:

Фотофоны (стоимость доставки фиксированная - 900 р.)

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Крупногабаритные товары

Условия участия в акции БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА Сделать заказ в нашем интернет-магазине на сумму более 5 000 рублей.

Внимание! В акции принимают участие только физ.лица.

Доставка заказа будет осуществлена "Почтой России", ТК "СДЭК" или собственной курьерской службой.

Сроки проведения акции могут меняться. Условия проведения акции регулируются настоящими правилами, которые могут быть изменены без предварительного уведомления. Участие в акции автоматически подразумевает обязательное ознакомление и полное согласие его участников с данными правилами проведения акции. Подробности проведения данной акции Вы можете уточнить по телефону 8-800-555-01-02 (пн.-вс. с 9.00 - 21.00) или через форму онлайн-консультанта на сайте.