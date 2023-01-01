Описание

Конечно, можно просто взять и поставить камеру на обычный монопод, привинтив ее на стандартный штативный винт, но в этом случае она будет жестко закреплена. Вы сможете провести ею из стороны в сторону, или поднять над головой и держать в одном положении, но если нужно, к примеру, направить ее сначала вперед, а потом вниз или вверх, как это делают операторы кинокранов, - это уже не получится. Другое дело - крепление Joby Action Jib. Оно крепится на любой монопод, трубку, кусок арматуры или просто относительно прямую и ровную деревянную палку (диаметром от 1.3 до 3.8 см), так чтобы расстояние от рукоятки управления до крепежа камеры составляло от 89 до 125 см. Как вариант, вы можете купить набор вместе с палкой - Action Jib Kit & Pole Pack. Зажим управляющей рукоятки имеет штативное гнездо, что позволяет закрепить у себя перед глазами смартфон и постоянно контролировать, что именно снимает ваша камера (с помощью зажима GripTight и кронштейна Locking Arm, продаются отдельно).

В разобранном положении весь комплект помещается в небольшом мешочке (19 x 9 x 20 см) и весит всего 320 г. Он не занимает много место в рюкзаке и подготавливается к работе за пару минут. В комплект входят: крепление камеры и крепление с управляющей рукояткой, насадка на винт монопода (чтобы он не царапался, пригодится если вы используете фотомонопод), эластичный натяжитель шнура, штативный адаптер для камер GoPro, 2 шнура (подлиннее и покороче), фирменный чехол для всего этого добра.

Использование "удочки" Action Jib, конечно, требует определенной тренировки навыков, но достичь нужного уровня мастерства не так уж и сложно. Этот аксессуар предназначен прежде всего для видеооператоров, как профессионалов, так и любителей. Это не приспособление для селфи. Но при грамотном использовании оно сможет обеспечить вам огромное количество интересных кадров. Примеры можно посмотреть на видео от его создателей:

