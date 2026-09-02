Старт продаж Fotopro X-Aircross 4

X-Aircross 4 – новое поколение компактных карбоновых штативов Fotopro, использующих замки-эксцентрики. Поворот наконечника сразу освобождает или фиксирует все секции – быстрораскладная конструкция без выступающих частей. Наконечники ног теперь получили стальные шипы для работы на открытом грунте, на снегу и других подобных поверхностях.

Ноги штатива выполнены из плетеного углепластикового волокна «3K twill carbon fiber», что обеспечивает не только снижение веса, но и эффективное гашение различных вибраций, микроколебаний, идущих от поверхности. Ноги прочные, выдерживают нагрузку до 15 кг. В сложенном виде диаметр штатива в профиль составляет всего 7 см, что сопоставимо с полулитровой бутылкой воды, поэтому X-Aircross 4 очень комфортно ложится в ладонь. Длина в сложенном состоянии составляет всего 49 см – удобно для ношения, во многие рюкзаки такой штатив поместится целиком, а собственный вес составляет от 1.23 до 1.35 кг, в зависимости от типа головы.

Для съемки от уровня земли у центральной колонны можно отвернуть длинную часть, оставив только короткий адаптер – это гораздо удобнее съемки с перевернутой камерой. Кроме того, одна из ножек отворачивается и соединяется с центральной колонной, получается монопод или «удочка»: можно поднять камеру высоко над головой для съемки в толпе или для изготовления группового селфи. Предусмотрен крючок для подвешивания балласта, что существенно увеличивает устойчивость штатива при сильном ветре.

На крестовине предусмотрено два резьбовых гнезда 1/4" с отверстиями под боковые шпильки: сюда можно установить кронштейны типа Magic Arm для дополнительного оборудования (смартфон, внешний монитор, осветитель, микрофон и так далее). Кронштейны продаются отдельно.

Головки также изменились: на выбор предоставляется шаровая 32QR (с перевернутым шаром) и видеоголовка MH-2D.

Головка 32QR выполнена с перевернутым шаром, который запирается отдельной клипсой. При этом ось панорамирования находится над шаром: можно сначала выровнять камеру по горизонту с помощью 2 пузырьковых уровней, а затем разблокировать панорамирование для записи видео или создания многокадровых панорам без завала горизонта – даже на неровных поверхностях. Быстросъемная площадка соответствует стандарту Arca Swiss и обладает механическими предохранителями, не дающими камере соскользнуть со штатива, даже если вы забыли ее хорошо закрепить. Максимальная нагрузка на голову 32QR составляет 4 кг.

MH-2D – это классическая 2D головка с жидкостными картриджами, которые обеспечивают плавность панорамирования и наклона камеры. Рукоятка настраивается по длине и углу наклона. Здесь также используется площадка Arca Swiss с механическими ограничителями. Максимальная нагрузка на голову составляет 3 кг, чего вполне достаточно даже для полнокадровых камер.

В целом, X-Aircross 4 – компактный и легкий штатив для выездной съемки. Он отлично подходит для прогулок по городу, походов выходного дня, съемки в путешествиях. Штатив выпускается в 2 цветах: сером и оранжевом.

О производителе: бренд Fotopro ведет свою историю с 2004 года, когда предприятие было зарегистрировано. В течение нескольких лет была налажена дистрибьюторская сеть и представительства в Европе, Японии и Корее, в 2009 бренд вышел на домашний рынок Китая. Сейчас он представлен более чем в 70 странах, включая собственные филиалы в США. Fotopro обладает собственными заводскими площадями, производством и R&D отделом. В России бренд Fotopro до недавнего времени был известен мало. Тем не менее, качество штативов, в особенности флагманских моделей «Pantour» (серии Eagle, Origin и другие), говорит о том, что компания прошла большой путь и научилась делать штативы на действительно профессиональном уровне.