Insta360 X6 – уже в продаже!

Компания Insta360, как понятно из названия, с самого своего основания в 2015 году концентрировалась на панорамных камерах, которые также называют «360 камеры». Первыми ее продуктами была Insta360 Nano 2016 года – камера в виде подключаемого аксессуара для iPhone. В 2017 вышел 6-камерный профессиональный монстр Insta360 Pro, а в 2018 – первая Insta360 ONE X, родоначальница линейки, флагманом которой сегодня выступает Insta360 X6.

Основные «фишки» Insta360 были заложены еще тогда, это:

Технология «Сначала снимай, потом монтируй»: поскольку камера записывала абсолютно все вокруг в 4K, пользователь уже в приложении выбирал нужный ракурс при обработке материала. Для экшн-камер это был в каком-то смысле прорыв: стало невозможно упустить интересный или красивый кадр, записывалось все.

Эффект «Невидимой селфи-палки»: алгоритмы обработки автоматически стирали монопод из кадра, создавая иллюзию съемки с летающего рядом дрона.

Эффект «Bullet Time» (броское название явно позаимствовали у Макса Пэйна): камеру можно было раскрутить над головой на специальном шнурке или палке, получая замедленное видео с круговым облетом главного персонажа, при этом шнурок или палка, конечно, удалялись из изображения.

Вот так скромно выглядела первая Insta360 ONE X

С тех пор прошло немало времени, и мы, если честно, сбились со счета, какой по порядку приходится Insta360 X6, столько всего успели выпустить инженеры Insta360 – были и боковые ответвления. Другие бренды, к слову, в этой области произвели куда меньше – видимо, имели дела поважнее. Однако в прошлом году конкуренция резко усилилась: во-первых, GoPro выпустила свою Max 2, и что еще серьезнее – на рынок решила основательно влезть DJI. В 2025 она выкатила Osmo 360, а прямо сейчас готовит анонс Osmo 360 II (ожидается в сентябре). Обстановка накалилась, но нам всем только на пользу.

Итак, что же нового несет нам Insta360 X6 (по сравнению с Insta360 X5)?

Основные приобретения:

Новые матрицы

Камера получила новые матрицы Sony квадратного формата с диагональю 1/1.1" – в пересчете на классические прямоугольные матрицы, которые обычно используются в камерах и телефонах, это можно назвать «1” тип». Размер отдельного пикселя остался прежним (2.44 мкм), но пикселей стало в 2 раза больше. Скорее всего, используется цветной фильтр типа Quad Bayer, что позволяет группировать соседние пиксели по 4 (2х2) для лучшей собираемости света. Это, в свою очередь, снижает цифровой шум в тенях и расширяет динамический диапазон – заявлено 14.5 ступеней против 13.5 у предыдущей Х5. Для записи в условиях недостаточного освещения предусмотрен отдельный режим PureVideo (в режиме PureVideo снижается максимальная частота кадров).

Новый процессор

Insta360 заявляет, что в X6 применяется флагманская модель от Qualcomm на 4-нанометровой архитектуре, которая дополнена 2 сопроцессорами Pro Imaging, вместе это все называется Triple AI Chip System. По словам производителя, вычислительная мощность выросла на 500%, а потребление энергии снизилось на 35%. Благодаря сниженному энергопотреблению и повышенной емкости аккумулятора время работы камеры выросло на 51% (данные производителя). Заявляется до 2.5 часов записи в 8К 30р, но реальные цифры могут быть меньше: многое зависит от температуры воздуха и включенных функций, таких как активная стабилизация изображения, портретные фильтры, обработка звука и так далее. С новым процессором понизилось и тепловыделение: камера полностью перестала перегреваться в режиме 8К 30р. В новом режиме 8К 50р она может перегреться приблизительно за 30 минут, если запись ведется в помещении со слабым движением воздуха. При этом на улице, в движении, камера не уходит в отказ из-за повышенной температуры практически никогда – все благодаря новой архитектуре пассивного охлаждения Star-Ridge. Специальные материалы и продуманная конструкция корпуса обеспечивают безопасное использование: поверхность камеры может нагреваться, но она не будет обжигать руки. Для предыдущей модели в свое время предлагалась даже специальная накладка X5 Thermo Grip Cover, настолько она бывала горяча. С X6 таких проблем быть не должно.

Видео для тех, у кого работает YouTube

8K 50p 360 видео

Благодаря новым чипам наконец-то появилась возможность записывать 8К видео с высокой частотой кадров. И это настоящий прорыв, раньше не было ни у кого. Запись со скоростью 50 кадров/с позволяет плавно замедлять движение при обработке, делать эпичные slo-mo кадры. Заметим, что для 360-камер формат 8К является не какой-то прихотью, а практически жизненной необходимостью: поскольку запись ведется на 360°, во все стороны одновременно, обычного 4К или даже 6К разрешения не хватает, при близком рассмотрении детали изображения зачастую выглядят плохо, мыльными или пиксельными. Примерно как обычное видео в 720р. А вот разрешение 8К уже обеспечивает действительно хорошую детализацию. И теперь это можно совместить со «слоу-мо».

10-битные режимы, широкий динамический диапазон

Insta360 X6 стала первой моделью серии, поддерживающей 2 режима записи с глубиной цвета 10 бит: I-Log и Dolby Vision. I-log – это логарифмический профиль с «плоским» контрастом, который позволяет сохранить максимум динамического диапазона (деталей в тенях и светах) для последующей обработки на смартфоне или ПК. Чтобы изображение на экране не выглядело слишком блеклым, при записи в I-Log предусмотрена функция отображения на экране с нормальной цветопередачей. Кроме того, на своем сайте Insta360 предлагает скачать LUT файл для удобства обработки.

Dolby Vision – это уже готовый HDR формат с динамической регулировкой яркости, чтобы и очень яркие, и очень темные сцены отображались со всеми деталями. Алгоритм AdaptiveTone 2.0 контролирует освещенность отдельно для каждого объектива, чтобы избежать пересветов или, наоборот, ухода в черное при съемке сцен с резкими перепадами яркости.

InstaFrame 2.0

Само по себе 360° панорамное видео бывает нужно далеко не всегда, но круговой обзор позволяет не упустить ничего происходящего. К примеру, в режиме InstaFrame 2.0 камера автоматически отслеживает выбранного человека, как бы ведет за ним кадр, и сразу выдает материал в готовом 4К формате, который не требует редактирования. Одновременно вы получаете сохраненное 360-видео для подстраховки или более продвинутого монтажа. Если что-то интересное произошло в стороне и выпало из кадра, вы просто «поворачиваете камеру» в ту сторону уже после съемки.

Съемка одним объективом (Flat Mode)

Один из объективов можно отключить: например, для экономии энергии. В таком случае Insta360 X6 превращается в широкоугольную экшн-камеру с обзором 132° или целых 170°. Доступна запись в 5К до 60 кадров/с и 4К до 120 кадров/с, а видео сохраняется сразу в готовом для распространения MP4 (360 видео записывается в формате .insv, который требует обработки перед публикацией). При этом действует система стабилизации изображения FlowState с коррекцией отклонения от линии горизонта (Horizon Leveling) и другие интеллектуальные функции (например, портретные фильтры).

Заменяемые линзы

Как и у Insta360 X5, верхние линзы объективов здесь можно поменять при повреждении, и для этого не требуется обращаться в сервис. Вы просто покупаете сменный комплект и меняете их самостоятельно, процесс занимает буквально несколько минут. Insta360 утверждает, что новые объективы в 5 раз более устойчивы к царапинам – очевидно, используется новое, более твердое защитное покрытие.

Большое внимание уделено записи звука. Во-первых, у камеры 4 микрофона со встроенной ветрозащитой: спереди, сзади и по бокам. Это обеспечивает настоящий круговой охват для полного эффекта погружения. Во-вторых, еще один микрофон спрятан внутри корпуса, он отвечает только за низкие частоты и, в частности, позволяет усилить звуки мотора для любителей мотоциклов и спортивных машин. Можно включить автоматическую обработку аудио на базе ИИ, которая устранит шумы ветра, приглушит посторонние шумы и усилит ваш голос. Для еще большего качества рекомендуется использовать беспроводные «петлички» Insta360 Mic Air или Mic Pro, которые подключаются к камере напрямую, без приемника. Можно использовать и микрофоны других производителей, которые подключаются через USB-C, а также гарнитуры мотошлемов – они подключаются по Bluetooth.

Как и прежде, камера защищена от влаги и может использоваться под водой без специального чехла. Заявлена возможность погружение на 20 метров (против 15 метров у Х5). С подводным боксом можно нырять на все 60, при этом камера автоматически вырезает его из изображения (бокс продается отдельно).

Новый OLED дисплей имеет пиковую яркость 1200 нит и хорошо читается даже при ярком солнечном свете. Технология Always On позволяет экономить энергию: когда активируется автоотключение экрана по таймеру, дисплей снижает яркость до минимума и сбрасывает частоту обновления кадров. Вместо живой картинки с объективов на черном фоне продолжают отображаться критически важные данные: текущий режим съемки, точное время записи, оставшееся место на карте / во внутренней памяти и уровень заряда аккумулятора. Под дисплеем теперь размещен датчик нажатия, который защищает от случайных срабатываний. А когда вы наденете перчатки, этот датчик позволяет запустить или остановить запись, просто надавив на экран пальцем. Вибромотор обеспечивает физическую обратную связь: даже не глядя вы поймете, что запись пошла.

Встроенная память: на этот раз производитель решил добавить в камеру 47 Гб собственной памяти. Это немного (примерно полчаса панорамного видео в 8К или 1 час записи на 1 объектив в 4К), но лучше, чем совсем ничего, если вы по какой-то причине забудете карточку памяти формата microSD. Благодаря быстрому порту USB 3.1 и поддержке Wi-Fi 6 переброска файлов на телефон или ПК не займет много времени – освободите память и снимайте дальше. А с телефона можно уже перебросить на портативный SSD или флешку.

Еще одно интересное дополнение: автоматическая машинная обработка видео с помощью ИИ модели PanoMind, которая встроена в саму камеру. Прямо во время съемки нейросеть анализирует материал, пытается понять сюжет (спорт, путешествия, мотоциклы и т.д.), а также расставляет невидимые метатеги на важных моментах (прыжки, падения, резкие повороты, лица в кадре). Когда вы ставите X6 на зарядку, PanoMind активируется, локально просматривает отснятый за день материал, выбирает лучшие ракурсы и склеивает готовый ролик – функция называется AI Director. Доступ в сеть (к облачным ИИ) для этого не требуется.

PanoMind также живет в мобильном приложении от Insta360 для iOS и Android, в виде функции Auto Edit 2.0. Здесь не требуется ждать зарядки: вы просто перекидываете материал с камеры на телефон и запускаете Auto Edit. PanoMind сразу же начинает генерировать ролик, используя ИИ-теги, подготовленные камерой. Он обеспечивает правильное построение кадра, переходы и даже может добавить музыку под бит, а весь процесс занимает считанные минуты (во многом зависит от мощности процессора вашего телефона). Отметим, что эти инструменты являются полностью бесплатными и не требуют подписки.

ИИ монтаж делает обработку панорамных видео исключительно простым и комфортным занятием: программа предлагает вам уже готовый черновик, который вы можете сохранить и сразу же отправить на публикацию, или просмотреть и отредактировать то, что вам не нравится, в том числе построение кадров, повороты камеры, длину ролика, очередность фрагментов, скорость воспроизведения, музыку и так далее. Если ранее многие отказывались от панорамных камер в пользу простых однообъективных моделей, опасаясь сложности и временных затрат на обработку видео, теперь это перестало быть проблемой.

На наш взгляд, Insta360 X6 получилась очень интересной камерой, хотя и цена относительно X5 заметно подросла. Главным вопрос теперь: что предложит DJI? В этом году эти компании буквально сцепились между собой в клинче: совсем недавно были выпущены 2 камеры с роботизированным подвесом, Insta360 Luna Ultra и DJI Osmo Pocket 4P. Теперь 2 флагмана в панорамном сегменте. Будем с интересом наблюдать и, конечно, постараемся сами протестировать эти аппараты, чтобы помочь вам с выбором.