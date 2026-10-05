Sigma 20-60mm f/2.8-4 DG и 85mm f/1.2 DG Art

В продажу поступила пара новых объективов от Sigma – универсальный зум 20-60mm f/2.8-4 DG из линейки Contemporary и 85mm f/1.2 DG из серии Art, с креплениями Sony E и L-Mount (для других систем они не производятся – во всяком случае, пока). Оба объектива рассчитаны для полнокадрового формата.

Sigma 20-60mm f/2.8-4 DG Contemporary – интересный объектив для повседневного ношения, съемки в путешествиях, видеоблогинга и так далее. Его ключевым преимуществом можно назвать очень широкий угол зрения, 94.5° по диагонали, что у стандартных зумов встречается нечасто. Правда, можно вспомнить Tamron 20-40mm f/2.8 Di III VXD – объектив с постоянной светосилой во всем диапазоне фокусных, примерно такой же по размерам и весу, но многим будет не хватать 40 мм на длинном конце, в то время как 60 мм у Sigma неплохо подойдет и для съемки портретов.

Второй интересной особенностью мы бы назвали максимальное увеличение 1:2.3 (в положении на 35 мм). Это очень близко к 1:2, что уже можно назвать «макро». Объектив может фокусироваться с расстояния всего несколько сантиметров от передней линзы, позволяя передавать все детали даже очень небольших объектов, таких как цветы или миниатюры. Прежде всего это будет интересно фотографам-любителям, так как не у всех находятся деньги на специализированный макрообъектив, к тому же многие и не увлекаются макро всерьез, а просто хотят, чтобы такая возможность была время от времени.

Объектив использует достаточно сложную оптическую схему с 15 элементами в 13 группах, из них 3 являются асферическими и еще 3 – низкодисперсионными (SLD). Качество изображения находится на достаточно высоком уровне – насколько вообще можно ждать от объектива с 3-кратным зумом, начинающимся от 20 мм. Судя по обзорам, на 20 мм объектив демонстрирует довольно сильное виньетирование (затемнение по углам кадра) и линейные дисторсии (искажения прямых линий), поэтому профили автоматической коррекции лучше не отключать, а если снимаете в RAW – сразу применять их в редакторе. При этом хроматические аберрации (каемки неестественных цветов) подавлены отлично – и это замечательно, потому что хроматика хуже поддается редактированию, в особенности в расфокусированных областях кадра.

С фокусировкой нет никаких проблем, используется современный HLA (линейный) мотор, который работает очень быстро и практически бесшумно.



Пример снимка 20-60mm f/2.8-4 DG: 35 мм, f/3.7, 1/160 с, ISO 100, камера Sigma fp

В целом, пока коллеги работают над подробным обзором, можно сказать, что объектив действительно выглядит заманчиво в качестве выбора на каждый день. Он небольшой, легкий, обладает интересным диапазоном фокусных расстояний (20 мм отлично подходит для селфи с вытянутой руки, для съемки в небольших пространствах, для записи видео). Плюс возможность съемки крупным планом. Понятно, что хотелось бы иметь постоянную диафрагму f/2.8 во всем диапазоне, но это, скорее всего, сильно подняло бы и вес, и цену.

Если Sigma 20-60mm f/2.8-4 DG – это объектив-«швецарский нож», то 85mm f/1.2 DG Art – наоборот, специализированный инструмент для портретной съемки и других сюжетов, требующих сильного размытия фона. Качество этого размытия здесь находится на высшем уровне – боке по-настоящему «кремовое», мягкое, без резких линий, которые могут отвлекать взгляд. Картинка получается, можно сказать, «объемной». Благодаря 13-лепестковой скругленной диафрагме блики от расфокусированных точечных источников света остаются почти идеально круглыми, даже когда вы закрываете диафрагму до f/2, f/2.8 и далее.

Важным моментом являются размеры и вес: конечно, это не самый маленький 85-мм объектив, но именно для f/1.2 905 г – это действительно немного по сравнению, к примеру, с Nikon NIKKOR Z 85mm f/1.2 S (1160 г) или Canon RF 85mm F1.2L USM (1195 г). Это тем более интересно, что ранее Sigma обожала делать бескомпромиссных «монстров» без оглядки на размеры и вес – в этот раз о комфорте фотографа не забыли. Впрочем, не только фотографа, такой объектив можно поставить и на стабилизирующий подвес, если вы снимаете видео.

Как можно видеть и на графиках MTF, и в первых отзывах, 85mm f/1.2 DG Art – это очень резкий объектив, который даст возможность разглядеть все мельчайшие детали, если увеличить изображение до масштаба 1 к 1. Ближе к самым краям резкость, конечно, немного снижается, но это абсолютно нормально. Большим плюсом можно назвать хорошо скорректированные хроматические аберрации. При светосиле 1.2 они часто бывают настоящей болью, особенно у старой оптики, здесь же ложные цвета еле заметны – вряд ли увидите, если не будете специально искать.

Еще одной болью объективов с f/1.2 часто бывает неповоротливый автофокус, но и эта проблема, кажется, уходит в историю. Благодаря двойному линейному приводу HLA объектив наводится практически моментально. И что важно, без заметного дыхания (смещения границ кадра) – это оценят те, кто снимает видео.



Пример снимка 85mm f/1.2 DG Art: f/1.2, 1/4000 с, ISO 100, камера Sigma BF

С 85mm f/1.2 DG Art Sigma закрывает собой триптих «F1.2 Art», также включающий 35mm F1.2 DG II Art и 50mm F1.2 DG DN Art – теперь у вас на выбор есть и широкий угол, и стандарт, и средний телефото. Печалит только то, что в ближайшем времени мы вряд ли увидим его на камерах Canon (на Nikon еще можно попробовать версию для Sony, через адаптер). Это, конечно, проблема не со стороны Sigma, просто хотелось бы, что Canon, наконец, «открыл байонет» для таких замечательных линз.



Пример снимка 85mm f/1.2 DG Art: f/1.2, 1/500с, ISO 200, камера Sigma BF

Первая партия очень ограничена по объему, поторопитесь. Объективы доступны в наших розничных магазинах, заказ также можно оформить через сайт.