Panasonic L10 – скоро в продаже!

В продажу поступает анонсированный весной Panasonic L10, компактный фотоаппарат премиум-класса. Технически это глубокое обновление линейки LX100, выпускавшейся в 2010-х годах – можно заметить большое внешнее сходство, однако внутри очень много изменений.

Прежде всего, камера получила самый современный из процессоров, которыми располагает Panasonic. Имя его не называется, но по утверждениям самой компании, такой же устанавливается в Lumix S1R II и другие беззеркальные камеры актуальной линейки. Поэтому L10 обладает высокой скоростью серийной съемки – до 30 кадров в секунду, включая режим предварительной записи (Pre-Capture), в котором в память сохраняются снимки, сделанные еще до полного нажатия на спуск. Надо сказать, что Pre-Capture в компакте – это сильно. Да, подобная функция есть у Fujifilm X100 VI, но там 35-мм объектив не дает воспользоваться ей в полной мере – для съемки каких-либо динамичных кадров, спорта желательно иметь увеличение побольше.

Новый процессор также обеспечивает современный автофокус, Real-time Recognition AF, как называет его Panasonic. Камера умеет распознавать не только лица и глаза, но и людей целиком, как объекты с руками и ногами, включая динамично и нестандартно двигающихся (брейк-данс, паркур). Помимо людей также распознаются животные, гоночные автомобили, спортивные мотоциклы, самолеты и поезда. При распознавании камера старается навестись на ключевую точку: например, в случае с мотоциклистами – на мотошлем или на лицо, если шлем открыт. Сделаем оговорку: L10 – это все-таки компактная камера, а не беззеркальный флагман с профессиональной телефотооптикой, поэтому в мотоциклиста на полной скорости она попадет не всегда, но если он замедлится или встанет – то без проблем. Наличие фазовых датчиков (779 по всей площади матрицы) позволяет камере уверенно, без рыскания наводиться по выбранной точке, если распознавание объектов выключено или не срабатывает (к примеру, при недостаточном освещении).

К слову о матрице: ее тоже обновили, теперь устанавливается та же модель, что и в GH7, на 26 мегапикселей. Правда, одновременно доступны не все пиксели: из-за любви Panasonic к «многоаспектному» формату в моменте вы получите максимум 20, зато при переключении между форматами 3:2, 4:3 и 16:9 у вас будет оставаться один и тот же угол обзора. Честно говоря, мы предпочли бы большую площадь, но есть предположение, что объектив камеры просто не покрывает ее целиком.

Технология Dynamic Range Boost прогоняет данные от каждого пикселя по 2 аналоговым цепям, с низким и с высоким усилением сигнала. Как описывает это Panasonic: один тип данных отдает приоритет насыщенности, а другой – низкому уровню шума. Это обеспечивает плавные градации, насыщенные тона и широкий динамический диапазон с низким уровнем шума. Для фотоснимков, особенно в формате RAW, она улучшает детализацию в тенях (за счет снижения шума). В видео она обеспечивает более 13 ступеней динамического диапазона в формате V-Log, справляясь со сложным освещением, сохраняя и светлые, и темные участки изображения. Очень хороший результат для сенсора 4/3”.

Примечание: Dynamic Range Boost применяется автоматически, а не активируется через меню. Функция не работает во время высокоскоростной фотосъемки с электронным затвором, при записи видео с частотой выше 60 кадров/с, а также при съемке с выдержкой длиннее 1/15 с.

Объектив Leica DC Vario-Summilux 24-75mm F1.7-2.8 остался без изменений, как в первом LX100 2014 года. И это сказывается – трансфокатор (зум) работает неспешно, при включении камере требуется порядка двух секунд, чтобы объектив выехал в рабочее положение, да и переход от широкого угла в телеположение тоже занимает время. Но здесь мы не будем винить Panasonic: объектив у компактных фотоаппаратов является, пожалуй, самым дорогим и самым сложным элементом системы, вносить изменения в который очень трудозатратно. Особенно при небольших объемах выпуска, характерных для премиум-сегмента. Поэтому многие производители, включая и Sony, и Fujifilm, и Leica, зачастую переносят одну и ту же модель объектива из камеры в камеру, тем более если она изначально получилась удачно. Конечно, со временем конструкция потихоньку устаревает морально – понятно, что если рассчитывать объектив сейчас, он вышел бы еще лучше, – но таков ход вещей. По крайней мере, была улучшена защита от проникновения пыли. Кроме того, надо сказать, что объектив в целом хорош – даже Leica использовала его в своем D-Lux 8. Он резкий, контрастный, и что не менее важно, светосильный: F1.7-2.8 – это очень хорошо для съемки со слабым светом, а на 75 мм можно вполне неплохо размыть фон. Отдельно стоит похвалить режим макро: в широкоугольном положении камера фокусируется с расстояния всего 3 см, на 75 мм – с 30 см, что дает коэффициент увеличения, близкий к 0.5х – можно снимать и цветы, и насекомых, и другие мелкие объекты крупным планом, практически во весь кадр.

На объективе располагается 3 кольца: спереди кольцо диафрагмы (вращается с четкими отсечками), посередине кольцо, функцию которого можно выбрать через меню камеры (по умолчанию отвечает за зум), а ближе всего к корпусу кольцо FN, четырехпозиционный переключатель. По умолчанию он изменяет формат кадра (4:3, 3:2, 16:9 и 1:1), однако его также можно переназначить под ваши потребности. Камера в целом предлагает очень широкие возможности настройки под ваш вкус: функции почти всех органов управления можно перезадать под ваши нужды, под ваш стиль управления, есть 5 кастомных режимов (C1 – C5) на верхнем диске, есть меню My Menu, в которое можно перенести наиболее часто используемые настройки.

Мощный процессор обеспечивает широкие возможности по записи видео. Если LX100 II, предшественница L10, с трудом записывала 4К 30р, то L10 может снимать в 5.6К при 60 кадрах/с или в 4К при 120. Есть съемка в формате Open Gate, с соотношением сторон 4:3, чтобы готовый ролик было удобнее кадрировать и горизонтально, и вертикально (формат 5.2К 30р). Конечно, из-за компактности корпуса в высоконагруженных режимах камера перегревается, в среднем можно рассчитывать на 20-30 минут, однако с 4К 30р L10 справляется легко, снимайте без ограничений. Кроме того, дисплей теперь стал поворотно-откидным, а это значит, что на корпус можно установить внешний вентилятор для более эффективного охлаждения. Говоря о дисплее, экранное меню теперь поддерживает вертикальный режим – мелочь, а приятно.

В плане видео Panasonic вообще не скупится: доступна и HDR съемка в формате HLG, и логарифмический V-Log профиль (причем с автоматической коррекцией цветов на мониторе), и мониторинг экспозиции по форме волны (waveform), и инструмент Focus Transition для плавного переведения фокуса от одной заданной позиции к другой (можно задать до 3 точек), и функция Synchro Scan, подавляющая мерцание от ламп искусственного освещения. В горячий башмак можно даже поставить Panasonic DMW-XLR2, профессиональный аудиоинтерфейс для 4-канальной записи звука (2 XLR входа + 3.5 мм стерео) с дискретизацией 32 бита. Мы, наверно, не назовем ни один другой компактный фотоаппарат со столь широким выбором инструментов для видеосъемки, даже в видеокамерах такой набор встречается не всегда. И мы забыли про LUT – в камеру можно загружать собственные LUT-таблицы, которые формируют изображение, – цвета, контраст, насыщенность и так далее. Как известно, многие известные фотографы и видеографы продают свои LUT профили, так что теперь вы сможете получить такие изображения прямо в камере. Более того, мобильное приложение LUMIX Lab обладает функцией Magic LUT – можно просто скормить ей понравившееся изображение, после чего ИИ алгоритмы тщательно проанализируют его и выдадут вам свой LUT. Panasonic просит пользователей не нарушать авторские права, – надеемся, что вы не будете красть чужие LUT-ы таким наглым способом.

Есть 1 маленькая ложка дегтя: отсутствует HDMI выход, так что внешний монитор не подключить, но камера поддерживает UVA / UVC стандарты, то есть вывод видео и звука через USB-C порт, поэтому ее все еще можно использовать в качестве высококлассной веб-камеры для записи блогов, онлайн общения, стримов и так далее. Никакие дополнительные инструменты (такие как карты захвата видео) для этого не требуются.

Помимо пользовательских LUT, есть и классические цветовые профили, которые можно выбрать под сюжет снимка или свое настроение, причем довольно много – только для ч/б предлагается целых 4 варианта. Список пополнился профилями L.Classic и L.Classic Gold. Как описывает сам производитель, «благодаря мягкой, низконасыщенной палитре и плавной тональной градации, L.Classic подчеркивает выразительные зеленые оттенки и тонкие переходы света и тени, создавая легкую, нежную атмосферу», а у Gold «теплые янтарные тона и сбалансированный контраст оживляют свет и тень, создавая ностальгическое сияние и спокойную, уютную атмосферу». Говоря проще, эти профили во многом напоминают фотопленку, наверно, Fuji Superia и Kodak Gold.

Интересно, что конкурентов у Lumix L10 не так уж и много, а прямых – еще меньше. Ближайшим, наверно, можно назвать Canon V1 – современный компакт с примерно таким же размером матрицы и зум-оптикой. Правда V1 больше ориентирован на видеоблогинг, для чего оснащен широкоугольным зум объективом (16-50 мм в 35-мм эквиваленте), и этот объектив темнее на ступень с лишним. V1 не обладает премиум эстетикой (поэтому и стоит дешевле), но по какой-то причине редко встречается в России. Есть Canon G7X III, но у него матрица меньше по площади примерно вдвое, да и в целом камера существенно проще, плюс выпущена давно. В премиум-сегменте есть Leica D-Lux 8 (по факту дизайнерски переработанный Panasonic LX100 II), как и G7X III она порядком морально устарела, так как по технической начинке это камера 2018 года – контрастный автофокус, слабое видео (4К 30 – это максимум)… Можно вспомнить Fujifilm X100 VI и Ricoh GR IV, но это камеры с фиксфокальным объективом – другая философия съемки, «зум ногами». Сложный выбор. В целом, если брать современные по технологиям камеры, ситуация выглядит так: для начала следует определиться, нужен ли вам зум и фокусные 50, 75 мм? Если да, то это очевидно Lumix L10. Если нет, можно выбирать между Ricoh (28/2.8, ультракомпактный, максимально неброский внешний вид) и Fujifilm (35/2, достаточно крупный, выраженная ретро-премиум эстетика). По цене все трое находятся довольно близко друг к другу.

А мы принимаем предварительные заказы на Panasonic L10. Камера выпускается в 3 цветах: черном, серебристом и титаново-золотистом, последнее – это юбилейное издание к 25-летию цифровых фотоаппаратов Lumix.