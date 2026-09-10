Fujifilm XF 400mm f/4.5 R LM OIS WR – скоро в продаже

На прошлой неделе компания Fujifilm представила новый телеобъектив, XF 400mm f/4.5 R LM OIS WR. Новинка и по внешнему виду, и по оптической схеме очень сильно напоминает XF 500mm F5.6 R LM OIS WR, вышедший 2 годами ранее – тот же 21 элемент в 14 группах, но конструкция задних групп немного переработана:

Схема XF 400mm f/4.5 R LM OIS WR Схема XF 500mm F5.6 R LM OIS WR

Если сравнить официальные MTF графики этих объективов, то можно заметить, что 400mm немного проигрывает на периферии кадра, однако следует помнить, что Fujifilm по какой-то причине тестирует свои объективы при плотности 15 и 45 линий на миллиметр, в то время как большинство других производителей – на 10 и 30 мм соответственно. Поэтому небольшое снижение графика с меридиональными линиями (до 80%, что все еще считается отличным результатом) при тесте с меньшим разрешением было бы еще менее значительным:

MTF график XF 400mm f/4.5 R LM OIS WR MTF график XF 500mm F5.6 R LM OIS WR

И это хорошие новости, ведь XF 400mm f/4.5 R LM OIS WR совместим с телеконвертерами. Если в чистом виде с учетом кроп-фактора вы получаете 600 мм (609 мм, как уточняет Fujifilm), то конвертерами – 853 мм при еще очень неплохой светосиле f/6.3 или 1219 мм при f/9 (приемлемо для дневной съемки, особенно на открытой местности). Как известно, телеконвертеры делают изображение немного мягче (поскольку растягивают поток света на бо́льшую площадь), но в случае с XF 400mm f/4.5 R LM OIS WR здесь не о чем переживать – запас большой.

А вот для сравнения график Fujifilm XF 100-400mm f/4.5-5.6 R LM OIS WR в положении 400 мм, если вы задумаетесь, не проще ли взять зум вместо фикса, да еще и неплохо сэкономить на этом. Справедливости ради надо напомнить, что XF 100-400mm в этом году исполнилось 10 лет, при темпах развития современной оптики это большой срок.

Вернемся к XF 400mm f/4.5 R LM OIS WR. Объектив немаленький, как и вся сверхдлиннофокусная оптика, но достаточно легкий – всего 1245 г. Полнокадровый аналог весил бы куда больше (к примеру, Canon RF 600mm F4 – более 3 кг). Это особенно сказывается при съемке дикой природы, когда вам приходится таскать оборудование пешком на большие расстояния. Большая часть линз сосредоточена по центру и в задней части корпуса, поэтому объектив не перевешивает камеру при съемке. XF 500mm f/5.6, кстати, весит примерно на 100 г больше.

Естественно, у объектива имеется оптический стабилизатор OIS, который компенсирует до 5.5 ступеней экспозиции и позволяет снимать с довольно длинными выдержками при недостаточной освещенности (если ваш объект позирует неподвижно). За автофокус отвечает линейный привод LM, который работает очень быстро и точно – меньшего от профессиональной оптики и не ожидаешь. Минимальную дистанцию можно ограничить: 5 метров вместо 2.75, чтобы камера не сбивалась на помехи на переднем плане. Для удобства можно задать определенную дистанцию фокусировки, которая будет вызываться нажатием на выделенную кнопку – если вы в какой-то момент потеряете объект, можно избежать лишнего рыскания.

Корпус защищен от проникновения пыли и влаги, о чем свидетельствует маркировка WR в названии. Эргономика в целом достойная: есть съемная штативная лапка, которую также удобно использовать в качестве ручки при ношении камеры. Лапка поворачивается в портретное или пейзажное положение, а ее основание выполнено в виде «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss: на совместимые штативы или моноподы камеру можно ставить без прикручивания отдельной площадки. Предусмотрена пара проушин для крепления плечевого ремня (идет в комплекте), а у бленды сделан сдвигающийся лючок для вращения поляризационных или Vario-ND светофильтров (диаметр резьбы – 95 мм).

В целом, XF 400mm f/4.5 R LM OIS WR получился отличным вариантом для съемки спорта, дикой природы (включая птиц), авиашоу и других сюжетов, требующих большого увеличения. Он достаточно компактный и легкий, чтобы не вызывать усталость при длительных съемках или при ношении в пеших походах, а светосила f/4.5 для реального фокусного расстояния 609 мм – это очень хороший показатель. В этом смысле XF 400/4.5 кажется нам даже более интересным, чем 500/5.6 – плюс 2/3 EV, а если нужно еще большее увеличение, то с 1.4х телеконвертером вы получаете 850/6.3 (фокусное с учетом кроп-фактора), это примерно как у 18-кратного бинокля.

Первые поставки Fujifilm XF 400mm f/4.5 R LM OIS WR ожидаются в октябре 2026 г. Мы принимаем предварительные заявки, а пока предлагаем посмотреть примеры снимков:

FUJIFILM X-H2S, ISO 1250, F6.4, 1/160 с

FUJIFILM X-H2S, ISO 640, F4.5, 1/2500 с

FUJIFILM X-H2S, ISO 640, F5, 1/500 с

FUJIFILM X-H2S, ISO 800, F4.5, 1/500 с

FUJIFILM X-H2S, ISO 800, F4.5, 1/200 с

FUJIFILM X-H2S, ISO 250, F4.5, 1/2000 с