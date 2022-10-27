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Адаптер Canon AD-P1 для подключения смартфона к многофункциональной площадке EOS
Аккумулятор Canon NB-6LH
Аккумулятор Fujimi NB-11L (600 mAh)
Аккумулятор Canon NB-11LH
Аккумулятор Canon NB-12L
Аккумулятор Canon LP-E6NH
Аккумулятор Raylab LP-E6 (RL-LPE6)
Аккумулятор Fujimi LP-E6N, 1900 мАч (FBLP-E6N)
Аккумулятор Kingma LP-E6NH, с защитным кейсом, 2000 мАч
Аккумулятор Kingma LP-E6NH, с защитным кейсом, 2400 мАч
Аккумулятор SmallRig LP-E6NH (4071)
Зарядное устройство SmallRig 4084 для аккумуляторов Canon LP-E6NH
Аккумуляторы SmallRig LP-E6NH с зарядным устройством (3821)
Аккумулятор Fujimi LP-E8, 1100 мАч (FBLP-E8H)
Аккумулятор Fujimi LP-E10, 1100 мАч (FBLP-E10H)
Аккумулятор Fujimi LP-E5, 950 мАч (FBLP-E5M)
Аккумулятор Canon LP-E12
Аккумулятор Raylab LP-E12 (RL-LPE12)
Аккумулятор Canon LP-E17
Аккумулятор Canon LP-E19
Аккумулятор Fujimi BP-511, 1400 мАч (FBBP-511AM)
Адаптер Canon DR-E6 для камер с аккумулятором LP-E6N
Переходник Canon DR-E12 для камер с LP-E12
Адаптер питания Canon DR-E8
Сетевой адаптер Canon AC-E19 для EOS-1D X Mark II / III
Адаптер Canon DR-E18 для камер с аккумулятором LP-E17
Каплер Canon DR-E10 для камер с аккумулятором LP-E10
Адаптер питания Tether Tools Relay Camera Coupler CRCE6, замена LP-E6
Адаптер питания Kingma DR-LPE6 + сетевой адаптер
Адаптер питания Kingma DP-LPE6, D-Tap, вместо Canon LP-E6
Адаптер питания Kingma S-LPE6 для DJI Ronin-S (LP-E6)
Адаптер питания Kingma DR-LPE8 + сетевой адаптер, вместо LP-E8