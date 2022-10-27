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Защитное стекло JJC для Fujifilm X-T200, X-A7
Защитное стекло JJC для Fujifilm X-H2 / X-H2S
Пульт ДУ Fujifilm RR-100, проводной
Спусковой тросик JJC MA-R2, электронный, аналог Fujifilm RR-100
Беспроводной пульт ДУ JJC JM-R2 II для камер Fujifilm
Наглазник Fujifilm EC-XT L для X-T, X-H и GFX серий
Наглазник Fujifilm EC-XH W, широкий, для серий X-T, X-H и GFX
Наглазник JJC EF-XTL (аналог Fujifilm EC-XT L)
Адаптер для светофильтров Fujifilm AR-X100 для серии X100, серебристый
Телеконвертер Fujifilm TCL-X100 II, черный
Дополнительный хват Fujifilm MHG-GFX S
Дополнительный хват Fujifilm MHG-XT5 для X-T5
Дополнительный хват JJC HG-XT4 для Fujifilm X-T4
Дополнительный хват JJC HG-XT5 для Fujifilm X-T5
Дополнительный хват JJC HG-X100V для Fujifilm X100V, X100F
Дополнительный хват JJC HG-XT5 для Fujifilm X-T5 (уцененный)
4 350 ₽
Рукоятка-хват SmallRig 4260 для Fujifilm X-T5, черная (аналог HG-XT5)
Рукоятка-хват SmallRig 4136 для Fujifilm X-T5, серебристая (аналог HG-XT5)
Упор для большого пальца JJC TA-X100V для Fujifilm X100V, X100F, X-E3, X-E4,...
Упор для большого пальца JJC TA-X100V для Fujifilm X100V, X100F, X-E3, X-E4, черный
Упор для большого пальца JJC TA-XT5 для Fujifilm X-T5, X-T4, X-T3
Батарейная ручка Fujifilm VG-XT4 для X-T4
Батарейная ручка Fujifilm VG-XH для X-H2S / X-H2
Батарейная ручка Fujifilm VG-GFX1 для GFX 50S
42 990 ₽
Аккумулятор Fujifilm NP-W126S
Аккумулятор Kingma NP-W126 1140 мАч, с защитным кейсом
Аккумулятор Raylab RL-W126S, 1140 мАч
Аккумулятор Fujifilm NP-W235
Аккумулятор Kingma NP-W235, 2400 мАч, с защитным кейсом
Аккумулятор Kingma NP-W235, 1960 мАч, USB Type-C, кейс
Аккумулятор SmallRig NP-W235 (4072)
Аккумулятор SmallRig 4266 NP-W235, с портом зарядки USB-C