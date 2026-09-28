Анонс Canon EOS R8 Mark II

Компания Canon представила новый полнокадровый беззеркальный фотоаппарат – EOS R8 Mark II. Камера ориентирована в основном на любителей, блогеров и других независимых «создателей контента». Самым обсуждаемым моментом стал, пожалуй, дизайн корпуса: для современных фотоаппаратов Canon он необычен своей угловатостью. Как заявляет Canon, дизайнеры черпали вдохновение в камерах пленочной эпохи, таких как T80 SLR, A-1 или F-1. Речь идет больше о духе, а не о прямом копировании, – R8 Mark II, конечно, не выглядит как ретро-камера (как, к примеру, Zf от Nikon). Многим фанатам Canon дизайн, кстати, не зашел – посчитали, что он слишком напоминает злейшего конкурента в лице камер Sony Alpha, но, на наш взгляд, в таких экспериментах, причем довольно умеренных, нет ничего плохого. Наоборот, когда дизайн не меняется десятилетиями – вот это действительно скучно.

Помимо дизайна, по большому счету, ничего нового в EOS R8 Mark II нет. С точки зрения технических характеристик, это просто новая комбинация уже существовавших технологий, что вполне нормально для камер начального уровня. Из самого важного – добавлен модуль матричной стабилизации, который работает с эффективностью до 7.5 ступеней по методике измерения CIPA (Японская ассоциация производителей фотоаппаратов и фототехники). Добавлен джойстик, которым удобно выбирать точку автофокуса, когда вы смотрите в видоискатель. Сам видоискатель теперь вынесен подальше от корпуса, чтобы вам не приходилось вжиматься в камеру лицом, особенно если вы носите очки. Но технические характеристики его остались в точности такими же – 2.36 млн. точек, OLED панель диагональю 1 см, увеличение: 0.70х.

Еще из интересного: добавлен режим предварительной съемки, Pre-Capture или «Pre-shooting», как называет это Canon. Суть проста: при съемке динамичных сцен (спорт, дикая природа, акробатика и так далее) в этом режиме камера начинает снимать уже при полунажатии на спуск – активируется автофокус и снимки начинают падать в буфер оперативной памяти, перезаписываясь при его заполнении. При полном нажатии сохраняется 20 последних снимков, что позволяет поймать момент, прошедший полсекунды назад. Эта функция стала очень популярна в последние годы, практически все производители стараются ее добавить. Главный плюс – вы не забиваете память сотнями и тысячами почти одинаковых снимков, как приходилось делать раньше, вместо этого у вас на карте остается 2-3 десятка снимков, из которых уже гораздо проще выбрать лучший. Функция работает при высокоскоростной съемке с электронным затвором. Как и предшественник, R8 Mark II может снимать со скоростью до 40 кадров/с, здесь изменился только размер буфера. R8 Mark II способен только на 190 JPEG и 150 C-RAW при съемке с максимальной скоростью (40 кадров/с), даже с высокоскоростной картой UHS-II. Для сравнения, у первого R8 было максимум 120 JPEG и 100 C-Raw в аналогичной серии.

Появилась возможность регистрировать в памяти камеры лица, одновременно можно хранить до 10 человек, причем они будут выстроены в строгой иерархии приоритета, от первого до десятого. Функция может пригодиться при съемке в многолюдных местах, на больших мероприятиях, чтобы камера не сбивалась на посторонних людей. Сам процесс регистрации достаточно прост, вам только нужна фотография нужного человека анфас. Насколько это работает в реальной жизни – пока не тестировали, постараемся поверить, когда получим камеру на руки. В остальном с автофокусом все стандартно: определение людей, лиц, глаз, а также животных, включая птиц, и транспортные средства (поезда, самолеты, гоночные машины, мотоциклы). По качеству автофокуса Canon традиционно если не занимает первое место, то по крайней мере делит его с Sony (Nikon тоже рядом), так что здесь переживать не о чем.

Появилась Tally-лампа – небольшой светодиодный индикатор, который загорается красным, когда идет запись видео. Он хорошо виден как спереди, так и сверху. Подобная лампа очень полезна для случаев, когда за камерой нет оператора – одного взгляда, даже издалека, достаточно, чтобы понять, идет ли процесс, или камера остановилась из-за сбоя карты памяти, севшей батарейки или еще чего-то. Батарейки здесь, кстати, остались старые, LP-E17, и это не очень хорошо, так как внутренняя стабилизация и всевозможные ИИ-инструменты любят хорошо кушать, а мы имеем маленький аккумулятор емкостью чуть более 1000 мАч. Для интенсивной съемки, – например, свадебной, – (по нашим оценкам) вам потребуется 3-4 запасных, если не больше. К счастью, китайцы наконец-то декодировали чип, в продаже уже есть аналоги LP-E17 с корректным отображением уровня заряда и по достаточно доступной цене. Ну а для стационарной студийной съемки можно использовать сетевые адаптеры. Камеру также можно питать через USB-C порт, но это менее предпочтительный способ, так как зарядка во время работы ведет к нагреву и перегреву камеры (в зависимости от выбранного режима съемки). Просто подзаряжать камеру от пауэрбанка, пока вы перемещаетесь от одной локации к другой – можно, и это тоже хорошо.

Интересно, что EOS R8 Mark II получил возможность импорта цветовых профилей, так называемых LUT. Canon, правда, называет их иначе, «Look File», но суть та же, это формат .cube. Так что теперь вы можете или сами тонко настроить цвета под себя, или купить готовые профили у профессионалов – многие фотографы, видеографы, цветокорректоры подзарабатывают этим в сети. Впрочем, импорт «лутов» поддерживают многие современные камеры Canon, включая EOS R6 Mark III, EOS R6 V и даже младшую ESR R50V, но у первой EOS R8 и EOS R6 Mark II, которые мы часто вспоминаем в этом обзоре, его еще не было. Напоминаем, что 1) применение LUT в камерах Canon работает только в режиме видео, 2) если вы снимаете фото в RAW, то их можно применить на этапе обработки в таких популярных редакторах как Adobe Lightroom и Adobe Photoshop (в Capture One их можно конвертировать через программу 3D LUT Creator), 3) существуют экспериментальные приложения, позволяющие конвертировать LUT в профили Canon Picture Style, которые затем можно загрузить в камеру через программу EOS Utility и применить к JPEG, но эти утилиты пока находятся в бета-версии, и, наконец, 4) экспериментировать с цветами можно через бесплатное приложение Picture Style Editor от Canon.

Если не лезть в цветопередачу так глубоко, то на выбор есть 16 новых «цветовых фильтров» («Color Filters»), среди которых Positive Filmtone и Negative Filmtone, имитирующих позитивную и негативную фотопленку соответственно. Многие любят «симуляцию пленок» Fujifilm – и вот Canon тоже решил сделать шаг в этом направлении. Шаг пока достаточно скромный, но тем не менее.

Для удобства записи творческих видео теперь появился выделенный режим S&Q (Slow and Quick). Теперь записывать рапиды («слоу-мо») и тайм-лапсы (ускоренное движение) стало просто даже для того, кто только вчера взял камеру в руки. Еще одна новая функция: теперь на выбранную кнопку можно привязать расфокусировку, причем с регулируемой скоростью и степенью. Плавный уход в расфокус – отличный способ закончить фрагмент видео без особых усилий.

Для людей с большими ладонями Canon обещает выпустить EG-E2 Extension Grip, нижнюю площадку, которая увеличивает высоту камеры и обеспечивает дополнительное место для мизинца. Наверняка выйдут и различные «хваты» от других производителей.

Как можно видеть, речь все время идет о небольших доработках (которые, правда, для многих будут важны). Вообще же, R8 Mark II, первый R8 и R6 Mark II используют одну и ту же матрицу, поэтому скорости фото- и видеосъемки, динамический диапазон, шумы на высоких ISO, степень эффекта «скользящего затвора» (rolling shutter), качество изображения в целом у них будут практически одинаковы. И R6 Mark II здесь, если честно, выступает в роли «слона в комнате». Дело в том, что на рынке США эта камера стоит практически столько же: $1900 – это цена предзаказа R8 Mark II, $1999 стоит R6 Mark II со скидкой. Камере скоро исполнится 4 года, но для фоторынка это нормально – к примеру, Sony до сих пор продает a7 III, которой уже 8 лет. При этом EOS R6 Mark II предлагает многое из того, чего нет у R8 Mark II: 2 слота для карт памяти (оба SD с поддержкой UHS-II), аккумулятор вдвое большей емкости, более качественный видоискатель, более качественный и выносливый механический затвор (полностью механический, а у R8 II – с электронной передней шторкой), лучший хват, лучшую эргономику в целом… Да, есть несколько моментов вроде невозможности зарегистрировать лица для ИИ-автофокуса или отсутствие импорта LUT, для кого-то это будет важно, но в целом R6 Mark II – камера более высокого уровня. Про конкурентов в лице Nikon Z5 II и Z5 IIC мы даже не будем вспоминать – в конце концов, Nikon сейчас менее популярен, многим нужен именно Canon, это сила бренда. Но если Canon в ближайшие годы не снимет с производства R6 Mark II (а он вряд ли это сделает, камера хорошо продается), то при такой ценовой политике продажи R8 Mark II… Оговоримся, что это касается именно американского рынка – смотрим туда, поскольку он крупнейший. Что будет у нас, со всеми особенностями параллельного импорта, – сказать пока невозможно.

EOS R8 Mark II должна поступить в продажу примерно через месяц, в конце октября 2026 года. Цены и доступные варианты комплектаций будут известны позже.