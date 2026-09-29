Анонсирован Sony FE 8-14mm f/3.5 Fisheye G

Компания Sony представила первый оригинальный фишай-объектив для своих беззеркальных камер. FE 8-14mm f/3.5 Fisheye G – это одновременно и циркулярный, и диагональный «рыбий глаз»: в положении 8 мм он формирует круглое изображение с черной периферией, а в положении 14 мм покрывает весь кадр.

Трансфокация осуществляется внутри корпуса, передняя часть не выезжает в процессе. Угол поля зрения на полнокадровой камере в любом случае равняется 180° – фишаи в основном и ценятся за сверхширокий обзор, который позволяет создавать необычные изображения.

Оптическая схема включает 16 элементов в 13 группах, из них 2 асферических, 4 низкодисперсионных и еще 1 комбинированный, низкодисперсионный асферический элемент, что обеспечивает резкое изображение с минимальным уровнем хроматических аберраций. Минимальная дистанция фокусировки составляет 15 см, с учетом длины самого объектива и его заднего отрезка снимать можно, практически упершись в объект блендой. Бленда здесь, кстати, съемная, и ее придется снимать в самых широких положениях, чтобы она не попадала в кадр, но в остальных случаях мы бы советовали носить ее постоянно – кроме нее ничто не защищает выпуклый передний элемент, а установка резьбовых светофильтров здесь, конечно, невозможна. Зато в комплекте идет металлический шаблон: можно взять листовые (гелевые) фильтры и аккуратно вырезать себе ND-, Mist или цветной светофильтр при необходимости.

За автофокусировку отвечает тихий и быстрый линейный привод, причем к обычным режимам AF и MF добавлен новый FH (Focus Hold?). В этом режиме фокус становится перманентно заблокированным – объектив просто не реагирует на вращение кольца. Новый режим хорошо подходит для астрофотографии и создания VR контента. На корпусе расположено множество органов управления: 3 кольца (фокус, зум, диафрагма), программируемая кнопка (по умолчанию работает для временной блокировки АФ), ползунок для блокировки зума и переключатель Click On / Off, который определяет, как будет вращаться кольцо диафрагмы, с кликами или без.

Фишай-объективы довольно часто используются в коммерческой съемке – в рекламе, музыкальных клипах, реже – в астрофотографии, репортажной, пейзажной или интерьерной съемке. Современные фоторедакторы, кстати, позволяют при необходимости практически полностью исправить их геометрию (края будут мягковаты, но другого способа получить столь широкий угол одним кадром пока не придумали). Также применяются в создании VR видео – специальные программы, опять же, позволяют исправить их искажения, обеспечивая при этом сколь угодно широкий обзор.

Другой вопрос, что рынок фишай-оптики для Sony нельзя назвать пустынным – за последние годы его буквально заполонили китайцы из 7Artisans, TTartisan, Brightin Star, AstrHori, Venus Optics, Meike, и так далее, и так далее. Буквально десятки моделей, как для APS-C, так и для полнокадрового формата. Практически все они мануальные, но 7Artisans уже освоили и автофокус. Sigma, как она любит, предлагает монструозный 15mm f/1.4 Art – да, весит почти полтора кило, но зато f/1.4! Новинка от Sony на этом фоне выглядит миниатюрно: всего 314 г и 63 мм в диаметре.

Понятно, что Sony FE 8-14mm f/3.5 Fisheye G – это скорее имиджевый проект, чтобы большим студиям, «продакшенам», новостным агентствам не приходилось использовать китайские альтернативы, для их уровня это выглядит несерьезно. Большинство независимых фотографов, скорее всего, будет просто брать его в аренду под конкретные проекты. Хотя как знать, ведь аренда фототехники в России, да и во многих других странах, развита не очень хорошо – в больших городах что-то еще можно найти, а дальше пусто. В таком случае и приобретение такого объектива себе на полку выглядит вполне оправданным поступком. К слову, ранее в этом году компания Canon выпустила свой профессиональный фишай RF 7-14mm f/2.8-3.5 L Fisheye STM (который стоит еще дороже) – видимо, у лидеров рынка мысли сходятся.

Схема защиты от пыли и влаги

Цена FE 8-14mm f/3.5 Fisheye G в США на старте продаж будет составлять $1599.99, сколько он будет стоить в России – пока неизвестно, уже 5-й год как для нашего региона нет никаких «рекомендованных цен», рынок свободный. Продажи должны начаться в октябре 2026 года.

Ниже мы приводим примеры снимков, предоставленные Sony.

14 mm f/3.5, выдержка 1/1000 с, ISO 100

14 mm f/3.5, выдержка 1/80 с, ISO 200

14 mm f/3.5, выдержка 1/8000 с, ISO 320

8 mm f/8, выдержка 1/800 с, ISO 100

8 mm f/3.5, выдержка 1/10 000 с, ISO 250

8 mm f/3.5, выдержка 1/3200 с, ISO 100

14 mm f/3.5, выдержка 1/60 с, ISO 100