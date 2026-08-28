Обновления Panasonic, тизер от OM System

Компания Panasonic 25 августа объявила о небольшом обновлении нескольких объективов,

Lumix S Pro 70-200mm f/4 OIS (L-Mount)

Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4 ASPH. POWER OIS (Micro 4/3)

Leica DG Summilux 25mm f/1.4 ASPH. (Micro 4/3)

Lumix G 42.5mm/F1.7 ASPH. POWER OIS. (Micro 4/3)

Все объективы получили фторсодержащее покрытие переднего элемента, которое упрощает очистку поверхности от отпечатков пальцев, капель воды и других загрязнений.

Помимо этого, отказались от нанесения названия объектива на торцевую сторону корпуса белой краской: это иногда вызывало нежелательные отражения на глянцевых поверхностях (таких как стеклянные витрины, посуда и так далее), в особенности при съемке крупным планом. Вместо белой краски у 25mm f/1.4 и 42.5mm f/1.7 теперь используется темно-серая, а в моделях 12-60mm и 70-200mm краску заменили на бесцветную гравировку.

В артикулы моделей добавлена буква А для обозначения новых серий: S-R70200A, H-ES12060A, H-XA025A и H-HS043A соответственно. Первые партии должны поступить в продажу в середине сентября.

Обновление очень небольшое, но тем не менее приятное, в особенности для любителей формата Micro 4/3, которые могли переживать за продолжение жизни этой системы. Очевидно, что если производитель вносит изменения в уже выпускающийся продукт, а изменения техпроцесса требуют определенных затрат, то ни в этом, ни в следующем году систему закрывать не собираются.

Конечно, хотелось бы услышать и более существенные новости от Panasonic по Micro 4/3. Последние большие анонсы были выпущены в 2024 году, это камеры Lumix DC-G90 (также известна как G91 и G97, в зависимости от региона) и Lumix DC-GH7. А последний принципиально новый объектив Panasonic Leica DG Summilux 9mm f/1.7 ASPH. увидел свет вообще в 2022. Очевидно, компания сейчас больше сконцентрирована на развитии своего полнокадрового сегмента.

Зато есть отличные новости от OM System, фотографического подразделения Olympus, сменившего владельца в 2021 году. Не далее как позавчера, 26 августа, на официальном канале был опубликован тизер новой камеры с датой «9 сентября 2026». Судя по очертаниям нас ждет возрождение серии PEN, и это очень здорово: стильные и компактные фотоаппараты этой линейки нравились нам своей эстетикой. Технические подробности придется подождать до релиза.

Какое-то время назад даже казалось, что Micro 4/3 обречена – «дваждыкроп» система, как ее часто обзывают злые языки, физически не выдерживала конкуренции с гигантами Canon / Nikon / Sony, чьи полнокадровые фотоаппараты становились все мощнее и все доступнее. На это наложился и обвал фоторынка, затяжной кризис продаж, продолжавшийся все 2010-е (по понятной причине – смартфоны). Однако с приходом 20-х падение стало постепенно выравниваться, последние несколько лет общемировой график поставок и продаж вышел на стабильную прямую, с осторожными перспективами роста. К тому же в какой-то момент начало происходить «перенасыщение качеством» – камеры вышли на такую планку в качестве изображения, скорости и точности фокусировки и другим параметрам, что снимать технически хорошо для многих стало уже даже скучно. Отсюда и поиски чего-то нового, возрождение аналоговой фотографии, появление новых пленочных камер, интерес к компактным цифровым фотоаппаратам (которых, казалось бы, уже несли хоронить). И в этой нынешней атмосфере, на наш взгляд, у Micro 4/3 есть шансы сохранить себя. Скажем это осторожно, скрестив пальцы, чтобы не сглазить.

А вообще впереди сентябрь – традиционное время больших анонсов. Думаем, будет интересно.