Анонсирована Canon Speedlite EL-5 (Ver. 2)

Компания Canon 16 сентября этого года тихо представила микро-обновление своей вспышки Speedlite EL-5 – теперь она называется Speedlite EL-5 (Ver. 2) или (версия 2). Многие ресурсы, плохо разобравшись в вопросе, написали, что вспышка якобы стала мощнее, получила улучшенную влагозащиту, значительные изменения в управлении и так далее. На самом деле ничего из этого не произошло, единственным отличием второй версии является улучшенный модуль дистанционной синхронизации, который теперь работает на расстоянии до 50 метров вместо 30 у первой EL-5. Это должно помочь при формировании сложных световых схем на больших съемочных площадках. Напомним, что вспышка может работать и ведомой, и ведущей, контролируя до 15 других вспышек серии EL-, а также старых Speedlite с индексом EX-RT (например, 600EX-RT), разбитых на 5 групп (A / B / C / D / E). Вспышкой также можно управлять как с помощью современного блока Speedlite Transmitter ST-E10, так и с помощью классических ST-E3-RT (все версии), включая аналоги от Yongnuo.



Корпус вспышки, интерфейс управления, импульсные и пилотные лампы, питание (литиевый аккумулятор LP-EL) – все это осталось без изменений. Настолько, что на официальных сайтах компании даже решили не менять маркетинговые материалы, а просто (по большей части) скопировали старую страницу.

Напомним, что EL-5 занимает среднее положение в актуальной линейке, между космически дорогим флагманом EL-1 и вспышкой начального уровня EL-10. Интересно, что по энергии импульса (76 Дж) и ведущему числу (60) она не уступает флагману – наиболее существенным отличием является активное охлаждение, которое дает EL-1 возможность срабатывать сотни раз подряд на максимальной мощности, в то время как EL-5 использует классическое пассивное охлаждение, как и абсолютное большинство накамерных вспышек на рынке. Она может выдержать от 40 до 85 последовательных импульсов при мощности 1/1 (в зависимости от положения зум-рефлектора), после чего интервал между ними увеличивается сначала до 8, а затем и до 20 секунд. Однако это касается импульсов с максимальной мощностью, которые довольно редко используются в серийной съемке в любом случае. При ограничении мощности до 1/2 – 1/4 – 1/8 максимально возможная длина серии увеличивается кратно.

В целом, EL-5 (Ver. 2) является, пожалуй, наиболее адекватным выбором для большинства профессиональных фотографов, не желающих рассматривать альтернативы от других брендов. Высокая мощность, очень быстрая перезарядка, дающая возможность использовать вспышку даже в режиме серийной съемки, продвинутый интерфейс, позволяющий сохранить в памяти до 3 пользовательских профиля (с привязкой к пользовательским профилям C1-C3 в совместимых камерах), две лампы пилотного света для лучшего представления световой схемы, крепкий корпус с защитой от пыли и влаги, возможность управления вспышкой с телефона – все это делает данную вспышку очень интересным предложением, если вы снимаете на Canon.

Сроки появления Canon Speedlite EL-5 (Ver. 2) в России пока неизвестны.