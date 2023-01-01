Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax WIDE 300
Код товара : УТ-00003814
Артикул : 16445795
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Описание
|Используемая фотопленка
|Цветная фотобумага Fujifilm «Instax WIDE» для моментальных цветных фотографий
|Размер фотопленки
|86 x 108 мм
|Размер снимка
|62 x 99 мм
|Источник питания
|Четыре щелочные батареи AA, 1,5 В (LR6), емкость: 10 упаковок фотобумаги (по результатам исследований FUJIFILM)
Чтобы охватить более широкую аудиторию потребителей и предложить им высококачественные фотоотпечатки наряду с простотой использования, Instax WIDE 300 была спроектирована по образцу профессиональной камеры — с новым хватом для более надежного удержания камеры в руках и оптическим видоискателем реального времени. Кроме того, кольцо объектива теперь имеет двухдиапазонную настройку зоны фокусировки и отверстие для штатива.
Из популярных функций в камере есть встроенная автоматическая электронная вспышка, мощность которой регулируется автоматически в зависимости от расстояния до объекта. Для съемки при контровом свете доступна заполняющая вспышка, а контроль соотношения светлого и темного позволяет использовать творческие эффекты High-Key и Low-Key. Камера оснащена адаптером макрообъектива для фокусировки с расстояния 40–50 см от объекта.
Компания FUJIFILM стремится предлагать новые продукты и услуги, удовлетворяющие различные потребности пользователей с помощью инновационных технологий. FUJIFILM также делает все возможное, чтобы фотография приносила настоящую радость энтузиастам по всему миру, и чтобы каждый мог получить удовольствие от процесса съемки и демонстрации фотографий близким и друзьям. Для этого FUJIFILM создала концепцию «Photo Renaissance» («Возрождение фотографии»), девиз которой — «сделай жизнь богаче с помощью фотографии».