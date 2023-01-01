Фототехника в кредит и рассрочку

Фототехника в кредит
В розничных магазинах "Яркий фотомаркет" и на нашем сайте можно оформить кредит на любой товар из нашего ассортимента.
С какими банками мы работаем?
При оформлении заказа в интернет-магазине (с доставкой) заявка отправляется банкам "Тинькофф", "Почта Банк", "СберБанк" или кредитному брокеру «Всегда ДА!».
При оформлении кредита в розничном магазине вы можете выбрать один из нескольких банков: "Тинькофф", "СберБанк", "Хоум Кредит", "Ренессанс Кредит" или отправить заявку через кредитного брокера «Всегда ДА!».
- Гражданство РФ (паспорт)
- Постоянная регистрация на территории РФ
- Официальное трудоустройство
- Возраст от 18 лет
Требования банков:
Где можно ознакомиться с подробными условиями договора?
Условия договора, включающие процентную ставку и график платежей, предоставляются представителями банка после одобрения первичной заявки. Оформите заявку через наш сайт или в розничном магазине и дождитесь ответа банка.
Как оформить кредит
В интернет-магазине (бесплатная доставка по РФ):
- Добавьте товар в корзину.
- Выберите форму оплаты «Кредит».
- В случае положительного решения Банка, представитель банка связывается с вами и вы подписываете договор. Возможно смс-подписание договора.
- Далее товар отгружается в выбранный вами ПВЗ СДЭК или доставляется на ваш адрес. Это бесплатно!
В розничных магазинах (самовывоз)
- Оформление самовывоза через сайт:
- Добавьте товар в корзину.
- Выберите форму оплаты «Кредит». Для ускорения процесса оформления заявки рекомендуем прикрепить скан паспорта к форме заказа. Сотрудник магазина создаст заявку для банка.
- В случае положительного решения банка, вы подписываете кредитный договор (в магазине или в отделении банка) и забираете свою покупку в выбранном розничном магазине. Возможно смс-подписание договора.
- Оформление в магазине
- Выберите товар и обратитесь к продавцу магазина.
- Сотрудник магазина создаст заявку для банка.
- В случае положительного решения банка, вы подписываете кредитный договор (в магазине или в отделении банка) и забираете свою покупку в выбранном розничном магазине. Возможно смс-подписание договора.
- Оформление самовывоза через сайт:
Ограничения:
лимит по стоимости товара:
- от 1 500 р. до 200 000 р. при оформление кредита в банке "Хоум Кредит";
- от 3 000 р. до 1 000 000 р. при оформление кредита в банке "Почта Банк";
- от 3 000 р. до 500 000 р. при оформлении кредита в банке "Тинькофф";
- от 3 000 р. до 1 000 000 р. при оформлении кредита в "Сбер Банке" (онлайн) и от 3 000 р. до 300 000 р. при оформлении кредита в "Сбер Банке" в розничный магазинах.
Лицензия: «Хоум Кредит энд Финанс Банк» ОГРН: 1027700280937. Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.