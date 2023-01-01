Фототехника в кредит и рассрочку

В розничных магазинах "Яркий фотомаркет" и на нашем сайте можно оформить кредит на любой товар из нашего ассортимента.

С какими банками мы работаем? При оформлении заказа в интернет-магазине (с доставкой) заявка отправляется банкам "Тинькофф", "Почта Банк", "СберБанк" или кредитному брокеру «Всегда ДА!». При оформлении кредита в розничном магазине вы можете выбрать один из нескольких банков: "Тинькофф", "СберБанк", "Хоум Кредит", "Ренессанс Кредит" или отправить заявку через кредитного брокера «Всегда ДА!».

Требования банков: Гражданство РФ (паспорт)

Постоянная регистрация на территории РФ

Официальное трудоустройство

Возраст от 18 лет Где можно ознакомиться с подробными условиями договора? Условия договора, включающие процентную ставку и график платежей, предоставляются представителями банка после одобрения первичной заявки. Оформите заявку через наш сайт или в розничном магазине и дождитесь ответа банка.

Как оформить кредит В интернет-магазине (бесплатная доставка по РФ): Добавьте товар в корзину.

Выберите форму оплаты «Кредит».

В случае положительного решения Банка, представитель банка связывается с вами и вы подписываете договор. Возможно смс-подписание договора.

Далее товар отгружается в выбранный вами ПВЗ СДЭК или доставляется на ваш адрес. Это бесплатно! В розничных магазинах (самовывоз) Оформление самовывоза через сайт: Добавьте товар в корзину.

Выберите форму оплаты «Кредит». Для ускорения процесса оформления заявки рекомендуем прикрепить скан паспорта к форме заказа. Сотрудник магазина создаст заявку для банка.

В случае положительного решения банка, вы подписываете кредитный договор (в магазине или в отделении банка) и забираете свою покупку в выбранном розничном магазине. Возможно смс-подписание договора. Оформление в магазине Выберите товар и обратитесь к продавцу магазина.

Сотрудник магазина создаст заявку для банка.

В случае положительного решения банка, вы подписываете кредитный договор (в магазине или в отделении банка) и забираете свою покупку в выбранном розничном магазине. Возможно смс-подписание договора.

Ограничения: лимит по стоимости товара: от 1 500 р. до 200 000 р. при оформление кредита в банке "Хоум Кредит";

от 3 000 р. до 1 000 000 р. при оформление кредита в банке "Почта Банк";

от 3 000 р. до 500 000 р. при оформлении кредита в банке "Тинькофф";

от 3 000 р. до 1 000 000 р. при оформлении кредита в "Сбер Банке" (онлайн) и от 3 000 р. до 300 000 р. при оформлении кредита в "Сбер Банке" в розничный магазинах.

Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. На дополнительные услуги банка скидка не предоставляется. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Возможно как полное, так и частичное досрочное погашение на любом сроке кредита. Данное предложение не является публичной офертой.