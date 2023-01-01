Гарантия на фототехнику по параллельному импорту
Как известно, многие фотобренды приостановили официальные поставки своей техники в Россию, поэтому мы были вынуждены перейти на поставки методом параллельного импорта.
Что это означает для вас как для покупателя?
На товары, ввезенные параллельным импортом, мы даем гарантию авторизованного сервис-центра сроком 1 год. В этот срок мы обязуемся полностью соблюдать ваши права в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Для этого в нашем распоряжении есть профессиональный сервисный центр FOTO-ONE, который сохраняет авторизацию таких брендов как Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus (OM Systems), Sony, Tamron.
Авторизация означает, что стандарты обслуживания нашего сервисного центра соответствуют всем требованиям перечисленных брендов, а также то, что мы обладаем доступом к оригинальным запчастям и специальному сервисному программному обеспечению для качественной диагностики, настройки и ремонта продаваемой техники. Сервисный центр FOTO-ONE Service был открыт в феврале 2009 года. Все сотрудники регулярно проходят обучение и сертификацию по стандартам брендов. Помимо обязательной квалификации брендов, наши сотрудники обладают обширным опытом, имеют множество профессиональных сертификатов, званий и достижений – как персональных, так и корпоративных. Средний опыт работы составляет 10 лет и более.
Авторизованный сервисный центр позволяет нам в большинстве случаев существенно снизить сроки гарантийного ремонта по сравнению с теми, что определены законодательством: с 45 до 3-7 дней, в зависимости от места обращения: сервисный центр находится в Санкт-Петербурге, для наших клиентов из Москвы и других городов России срок будет несколько увеличен – на время, необходимое для пересылки товара. При замене товара ненадлежащего качества мы компенсируем вам расходы по доставке.
Мы прилагаем все усилия для того, чтобы в случае поломки вы смогли снова пользоваться вашей фототехникой как можно быстрее.
Если что-то не работает
- Свяжитесь с нами по телефону горячей линии 8 (800) 555-01-02 или через почту info@yarkiy.ru
- Наши специалисты попробуют помочь вам дистанционно. Если это не получится, они расскажут о дальнейшем порядке действий для пересылки товара на диагностику.
- В случае если диагностикой будет подтвержден заводской дефект (брак), мы компенсируем стоимость пересылки.
- Если будет установлено, что техника находится в исправном состоянии, или дефект возник из-за неправильного обращения, по вине пользователя, то пересылка и ремонт осуществляются за ваш счет.
Смогу ли я обменять или вернуть деньги за неисправную технику?
Да. Согласно законодательству вы имеете право вернуть деньги или обменять неисправный товар на аналогичный в случае обращения в течение 14 дней с момента покупки товара (при покупке дистанционным способом – с момента фактического получения товара). По истечении этого срока обмен или возврат возможен в том случае, если отсутствует возможность выполнить гарантийный ремонт в установленные законом предельные сроки.
При дистанционной продаже покупатель вправе отказаться от товара надлежащего качества в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение 7 дней.
Товар надлежащего качества, не подошедший по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, можно обменять в течение 14 дней в том случае, если данный товар не относится к технически сложным (перечень технически сложных товаров изложен в постановлении правительства РФ от 10 ноября 2011 года № 924). Товар надлежащего качества должен сохранять товарный вид, включая неповрежденную упаковку и ярлычки (при их наличии).