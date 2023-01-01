Как известно, многие фотобренды приостановили официальные поставки своей техники в Россию, поэтому мы были вынуждены перейти на поставки методом параллельного импорта.

Что это означает для вас как для покупателя?

На товары, ввезенные параллельным импортом, мы даем гарантию авторизованного сервис-центра сроком 1 год. В этот срок мы обязуемся полностью соблюдать ваши права в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Для этого в нашем распоряжении есть профессиональный сервисный центр FOTO-ONE, который сохраняет авторизацию таких брендов как Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus (OM Systems), Sony, Tamron.

Авторизация означает, что стандарты обслуживания нашего сервисного центра соответствуют всем требованиям перечисленных брендов, а также то, что мы обладаем доступом к оригинальным запчастям и специальному сервисному программному обеспечению для качественной диагностики, настройки и ремонта продаваемой техники. Сервисный центр FOTO-ONE Service был открыт в феврале 2009 года. Все сотрудники регулярно проходят обучение и сертификацию по стандартам брендов. Помимо обязательной квалификации брендов, наши сотрудники обладают обширным опытом, имеют множество профессиональных сертификатов, званий и достижений – как персональных, так и корпоративных. Средний опыт работы составляет 10 лет и более.

Авторизованный сервисный центр позволяет нам в большинстве случаев существенно снизить сроки гарантийного ремонта по сравнению с теми, что определены законодательством: с 45 до 3-7 дней, в зависимости от места обращения: сервисный центр находится в Санкт-Петербурге, для наших клиентов из Москвы и других городов России срок будет несколько увеличен – на время, необходимое для пересылки товара. При замене товара ненадлежащего качества мы компенсируем вам расходы по доставке.

Мы прилагаем все усилия для того, чтобы в случае поломки вы смогли снова пользоваться вашей фототехникой как можно быстрее.